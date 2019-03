Camprodon ha estat tres dies sense connexió telefònica de Movistar

Els usuaris de la fibra òptica de Movistar a Camprodon han estat sense connexió d'internet, de veu i de televisió des de dissabte, dia 9 de març, a les 10 del matí fins ahir, dilluns, dia 11 de març, a les 18 hores.

Segons fonts consultades, el motiu de la falta de connexió va ser una avaria de reparació complicada. En el temps que van estar sense servei, els usuaris van intentar queixar-se per telèfon a la companyia.

La resposta va ser un document de veu que durant uns minuts els informava de la situació i els recomanava que fessin una reclamació perquè, a la factura, l'operadora els pogués descomptar la part proporcional dels dies que han estat sense connexió de televisió, internet i de fix.

L'Ajuntament ha reclamat a l'operadora que faci els descomptes d'ofici. És a dir, que sense necessitat de reclamació els usuaris que han estat tres dies sense servei tinguin el descompte aplicat en la pròxima factura.

Durant el temps de durada de l'avaria, la web municipal exposava un anunci que deia: «Aquest cap de setmana, amb motiu d'una avaria de caràcter greu en les instal·lacions de Movistar, la vila de Camprodon ha tingut problemes amb el servei d'internet. La companyia telefònica ha informat que en breus el problema quedarà totalment resolt, però que mentrestant els veïns i veïnes afectats poden posar-se en contacte amb el número de telèfon 1004 i demanar informació i assessorament».

Fonts del municipi, ahir, van informar que la companyia els havia explicat que a les 14 hores d'ahir la reparació estava acabada i que només faltava carregar el router. Al final, a les 18 hores, alguns usuaris van informar que ja rebien imatges de televisió i disposaven d'internet.

Usuaris consultats van informar que la setmana passada van començar a patir talls d'internet i de televisió i que després es van trobar amb la desconnexió del dissabte, dia 9, fins al dilluns, dia 11.

Les mateixes fonts han informat que fa 1 any i mig Movistar va fer el desplegament de la fibra òptica a la localitat i s'hi van acollir molts usuaris, en bona part negocis. En tot cas, Movistar és l'operador principal, per la qual cosa l'avaria va afectar una bona quantitat d'usuaris, encara que el nombre exacte d'afectats per l'avaria no ha transcendit.