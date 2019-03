Girona lidera el reciclatge de vidre a Catalunya

A les comarques gironines, el 2018 es va reciclar una mitjana de 29,5 quilos de vidre per habitant, el màxim de Catalunya i la tercera província de l'Estat. El reciclatge gironí supera el de Tarragona, on l'any passat es van recollir 23,3 quilos per persona, i el de Barcelona i a Lleida, amb 19,2.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, cada persona va reciclar una mitjana de 21,4 quilos de residus de vidre el 2018, una xifra equivalent a 81 envasos. En total, es van recollir 162.295 tones de residus a través del contenidor verd, el que representa un augment del 7,5% respecte al 2017, el major increment interanual de l'última dècada.



Creixement «extraordinari» a Catalunya

Aquest dimarts, en la presentació dels resultats, el director de l'Agència Catalana de Residus (ARC), Josep Maria Tost, va qualificar aquest creixement d'«extraordinari», si bé va puntualitzar que «cal continuar millorant». Catalunya és el cinquè territori que més vidre recicla de l'Estat.

En la presentació dels resultats catalans d'Ecovidrio, l'empresa encarregada de la gestió del reciclatge dels residus de vidre al conjnt de l'Estat, el seu director general, José Manuel Núñez, va destacar que les xifres no són «fruit de la casualitat», sinó del «compromís de les administracions en la gestió dels residus des de fa temps».

Núñez va valorar que els resultats de Catalunya són «excel·lents» gràcies al «treball publico-privat, liderat per l'ARC». A Espanya, les Illes Balears són les que més reciclen, amb 30 quilos de vidre per habitant segons l'Índex de Pressió Humana (IPH).