Els jutjats rebutgen la meitat d'ordres de protecció per violència masclista

Prop de la meitat de les ordres de protecció a víctimes de violència masclista que es van tramitar als jutjats de la província de Girona durant l'any passat es van denegar. Es tracta d'una tendència que es fa palesa en els últims tres anys a la demarcació.

Les dades del Consell General del Poder Judicial mostren que cada vegada se sol·liciten menys mesures. Per exemple, si s'analitza l'any 2009, es pot veure que se'n van demanar 943. I d'aquestes se'n van acceptar 481 i se'n van denegar 462.

En canvi, durant l'any passat, el nombre de peticions d'ordres de protecció a víctimes de violència de gènere va ser molt menor, fins a 495. Prop de la meitat també es van refusar (47,7%), cosa que suposa 241 peticions denegades i 219 van acabar admeses.

La majoria de les sol·licituds procedien d'una víctima de maltractaments (457) però cal destacar que en quatre casos les mesures cautelars les va demanar la Fiscalia.

Les mesures cautelars de protecció poden ser tant de caràcter penal com civil. Entre les més habituals hi ha l'ordre d'allunyament, la prohibició del maltractador de comunicar-se amb la víctima, la sortida del domicili familiar i la prohibició de tornar al lloc en què es va cometre l'agressió, entre d'altres.

Pel que fa a les de tipus civil, sovint hi ha la suspensió de la guarda i custòdia dels fills i la suspensió del règim de visites. La demanda de la mesura la fa la víctima i llavors el jutge decideix si l'adopta o bé la denega en funció de l'estudi cas per cas de maltractament.



213 ordres d'allunyament

Si s'analitza les que es van trametre majoritàriament durant l'any passat, se n'han de destacar 407 de tipus penal. S'ha de destacar que es van concedir 213 ordres d'allunyament i 165 de prohibició de comunicació. Quant a la tipologia civil, destaquen, per exemple, la prestació d'aliments en 31 casos.

Un altre aspecte destacat en els casos de violència masclista són les denúncies i és rellevant que l'any 2018 es va tancar amb 2.161. Això suposa un rècord dels últims vuit anys. S'ha d'anar fins al 2009 per trobar dades superiors de demandes, llavors se'n van presentar 2.288. Si pugen les denúncies, això va en consonància amb l'increment del nombre de víctimes de violència masclista i el 2018 es va tancar amb 2.033, vuit més que l'any anterior.

Quant a la tipologia de víctimes, s'ha de dir que majoritàriament són dones de nacionalitat espanyola (1.229) i 804, estrangeres. I pel que fa a la relació que tenien la víctima i el presumpte maltractador en el moment de la denúncia, majoritàriament era la parella (102) o eren persones amb qui tenien una exrelació afectiva (170).



Un 80% de condemnats

Un altre aspecte destacat de les dades de l'Observatori contra la violència masclista és el nombre de persones que han hagut de passar a disposició judicial per un cas de maltractaments. S'ha de dir que durant el 2018 hi va haver el cas d'una dona i que aquesta va acabar condemnada. La majoria de casos, però, fan referència a homes que exercien la violència de gènere cap a dones i, en aquest cas, 206 homes van ser jutjats per algun delicte relacionat amb aquesta xacra social. S'ha de dir que dels 206, 166 van acabar condemnats i 40 absolts. Això representa la condemna del 80% de les persones acusades d'aquests delictes.

La majoria dels delictes per violència masclista denunciats a Girona durant el 2018 van ser per algun tipus de lesió o maltractament. En total, de delictes se'n van tractar 2.341. I destaca que es van tractar fins a tres casos d'homicidis (un d'ells va ser un intent). A Blanes, un home va matar a ganivetades la seva dona davant dels tres fills. A més, el presumpte agressor es va intentar suïcidar. Ara es troba a presó. I a Sant Joan les Fonts, un home va matar a trets la dona, que tenia una ordre d'allunyament, i també va atropellar la filla. Després dels fets, es va suïcidar.