L´aeroport de Girona tanca el febrer amb un 16% menys de passatgers respecte el 2018

L'aeroport Girona-Costa Brava de Vilobí d'Onyar (Selva) ha tancat el febrer amb un descens de passatgers del 16% respecte el mateix període de fa un any. Concretament, han passat per la terminal 34.188 usuaris. Si es té en compte l'acumulat del que portem d'any, per l'aeròdrom gironí han passat 71.603 usuaris, un 13% menys que un any enrere. Per contra, creixen les operacions registrades el febrer amb 663 moviments (aterratges i enlairaments), cosa que representa un 12,8% més que el mateix mes del 2018.

Si bé les operacions del febrer han crescut respecte el 2018, l'acumulat d'aterratges i enlairaments en el que va d'any és de 1.220, un 7,2% menys que el mateix període de fa un any. El que també creix lleugerament són els vols comercials durant aquest mes. S'ha arribat a 401, cosa que representa un 2,8% més que el mateix mes de fa un any. En l'apartat de càrrega, de gener a febrer s'han transportat gairebé 29 tones, una mica més del triple que en el mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a les companyies, Ryanair concentra el 84% dels passatgers d'aquest aeroport gironí. Una xifra molt elevada si bé és un 18% menys que la del febrer del 2018. Per la seva banda, Pobeda Airlines va transportar gairebé un 2% menys de passatgers respecte el febrer de fa un any.

Per procedències, els italians són els estrangers que més han utilitzat l'aeroport de Vilobí d'Onyar amb 9.770 usuaris. Tot i això, la xifra és un 21% més baixa de fa un any. Els segueixen els alemanys, amb 4.732 usuaris (un 2% menys que fa un any), els russos amb 4.232 i els holandesos amb 3.973 (gairebé un 40% menys que fa un any). Els procedents del Regne Unit, amb 61 usuaris, són l'única nacionalitat que creix respecte fa un any. Aquesta xifra representa un 27% més que el febrer de fa un any i un 45% més que el gener d'aquest any.