L'esperança de vida dels gironins s'allarga uns quatre anys i mig en dues dècades

L'esperança de vida a Girona s'ha allargat en més de quatre anys i mig en les darreres dues dècades. L'esperança de vida en néixer per al conjunt de la població gironina ha passat dels 78,49 anys durant el període que va del 1993 al 1997 als 83,09 de l'interval 2013-2017, segons la taula de vida de la població catalana que ha publicat recentment l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Segons els indicadors d'esperança de vida i mortalitat estandarditzada de l'Idescat, l'increment més important s'ha produït en els homes, que en aquestes dècades han allargat més d'un lustre el nombre d'anys que, de mitjana, pot esperar viure una generació de nounats si les condicions de mortalitat no varien en el futur respecte les actuals.

Així, en el cas dels gironins, en aquest darrer període, l'esperança de vida en néixer s'ha situat en 80,30 anys, mentre que fa dues dècades voltava entorn dels 75,22.

Pel que fa a la població femenina de la demarcació, en aquest interval de temps, han incrementat l'esperança de vida en el moment del naixement en quatre anys, ja que, segons les dades de l'Idescat, l'esperança de vida en néixer entre 2013 i 2017 és de 85,93 anys, pels 81,92 dels anys 90.

Al conjunt de Catalunya, l'esperança de vida en néixer està actualment en 83,23 anys, 80,37 anys per als homes i 85,97 anys per a les dones, una diferència de 5,6 anys a favor de les dones.

En la darrera dècada l'esperança de vida en néixer a Catalunya s'ha allargat en 2,5 anys, també amb un increment més important en els homes (2,9 anys) que en les dones (1,9 anys).

Malgrat que l'esperança de vida en el moment del naixement és similar a les quatre províncies, només la de Barcelona està per sobre de la xifra global de Catalunya, amb 83,43 anys, mentre que Girona, Lleida (83,07 anys) i Tarragona (82,88 anys) se situen per sota.

L'Idescat també ofereix dades de l'esperança de vida a 65 anys, és a dir, una estimació de la mitjana d'anys de què gaudirà la població d'aquesta edat si es mantenen constants les condicions de mortalitat.

Les darreres dades d'esperança de vida a 65 anys se situen en 21,25 anys per a la població gironina: 19,18 per als homes i 23,18 per a les dones. En els dos casos, són tres anys més que als anys 90, quan era de 18,40 per als dos sexes, 16,52 en el cas dels homes i 20,15.

Per a tot el país, en l'etapa 2013-2017 era de 21,27 anys, 19,12 anys per als homes i 23,15 anys per a les dones, amb una diferència entre els dos sexes de quatre anys.

En la resta de províncies, l'esperança de vida a 65 anys és de 21,42 a Barcelona; 21,27 a Lleida i 21,11 a Tarragona.

En la darrera dècada, per al conjunt de la població catalana, l'esperança de vida a 65 anys ha augmentat en 1,7 anys.