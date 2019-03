La menor investigada pel tall de les vies l´aniversari de l´1-O decideix no declarar

La menor investigada pel tall de les vies de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O es va acollir ahir al seu dret a no declarar davant la Fiscalia de menors. L'atestat policial, que es basa en imatges de les càmeres de videovigilància de l'estació, la identifica com una de les activistes que, suposadament, es van asseure a les vies. La investiguen per un delicte de desordres públics. Una quarantena de persones, en el marc de la campanya antirepressiva «21 raons», es van agrupar a les portes del Palau de Justícia per donar suport a la menor, que té 17 anys.



Citats pels talls de carretera

Paral·lelament, dos membres del CDR de Cerdanya citats a declarar als jutjats de Puigcerdà pels delictes de desordres públics i resistència i desobediència a l'autoritat van decidir no donar resposta al requeriment judicial. Els fets que s'investiguen tenen a veure amb el tall de les carreteres N-152 i N-154 el 21 de febrer passat, jornada de vaga general.