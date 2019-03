Alerta per fort vent i mala mar a les comarques de Girona

El Servei Meteorològic de Catalunya alerta de fort vent i mala mar en punts de les comarques de Girona.

La previsió de vent ha provocat que Protecció Civil hagi posat en fase de prealerta el VentCat i és que segons informa l'ens, a l'Alt Empordà es podrien superar els 108 km/hora.

Per altra banda, també hi ha un avís del Meteocat per mala mar a la Costa Brava. A l'Alt i Baix Empordà està previst que hi hagi fort onatge i que aquest superi els 2,5 metres. Hi haurà maregassa en aquestes àrees del litoral.

Mentre tot això està en fase d'alerta, cal dir que s'espera que hi hagi pluja en molts punts de la demarcació. De fet, a la ciutat de Girona des de les vuit del matí s'han vist les primeres gotes.

Els ruixats està previst que durin tot el dia però seran d'intensitat feble o localment moderats i és possible que a la tarda vagin acompanyats de tempesta i de calabruix.

Quant a les temperatures, s'espera que avui siguin més baixes