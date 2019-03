Falsos treballadors d'Electra Avellana intenten entrar a domicilis de Cornellà de Terri

L'empresa de subministrament i comercialització elèctrica Electra Avellana, amb seu central a Cornellà de Terri, ha rebut aquest matí unes 14 trucades procedents de veïns alertant que "suposats" treballadors subcontractats per la companyia havien acudit a casa seva amb l'objectiu de revisar els comptadors elèctrics. Diversos indicadors han confirmat als veïns que es tractava d'una possible "estafa" i, per assegurar-se i avisar sobre la situació, els mateixos han decidit trucar a Electra Avellana i a l'Ajuntament de Cornellà de Terri. Ambdós organismes han avisat els Mossos d'Esquadra de seguida perquè s'obrís una investigació al respecte. En aquests moments els Mossos estan treballant en el cas.

Fonts de l'empresa detallen que aquest matí han rebut una sèrie de trucades de veïns de Cornellà explicant que "hi ha dues persones que s'estan fent passar per treballadors enviats per la nostra companyia per fer revisions dels comptadors elèctrics a domicili". Responsables de la companyia, encarregada de distribuir energia elèctrica a diversos municipis del Pla de l'Estany i que paral·lelament comercialitza arreu de Catalunya, afirmen que els veïns han detectat una sèrie de condicionants que han permès arribar a la conclusió que el servei que s'oferia per part dels dos treballadors emmascarats era fals. En primer lloc, l'empresa subratlla que els veïns desconfiaven "perquè som una empresa de Cornellà de tota la vida, l'única que hi ha en matèria d'electricitat, de manera que ens coneixem molt bé tots". Un altre dels indicadors clau ha estat que "nosaltres quan fem actuacions, avisem al client abans d'anar a casa seva, per tant, els veïns poden haver sospitat en veure les visites fortuïtes i també perquè els operaris anaven vestits de carrer i sense cap identificació de l'empresa". A més a més, "els suposats empleats deien que procedien d'una empresa contractada per part d'Electra Avellana, però nosaltres mai hem actuat així, sempre treballem directament amb el client".

Després d'anar recollint tots els testimonis, Electra Avellana ha trucat als Mossos i al consistori per avisar sobre la situació, tot i que l'Ajuntament ja tenia constància de l'incident perquè uns quatre veïns també havien trucat. L'alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, informa que després de rebre els avisos dels veïns i també de la companyia elèctrica, el consistori ha procedit per avisar de l'estafa a la població a partir d'un missatge a Twitter en majúscules, a banda d'alertar també a la policia. Coll confessa que, en tractar-se d'un engany d'aquestes característiques, "en el moment en què es fa la difusió a través dels mitjans de comunicació i les xarxes socials, els actuants solen marxar, però nosaltres estem a l'espectativa del que passi en els properes hores, comptant amb el reforç dels Mossos".