La Fiscalia també arxiva les causes obertes per l'1-O contra els alcaldes d'Olot i Palafrugell

La Fiscalia de Girona també ha arxivat les causes obertes per l'1-O contra els alcaldes d'Olot, Josep Maria Corominas, i de Palafrugell, Josep Piferrer. Se'ls investigava pels delictes de desobediència, prevaricació i malversació per haver donat suport al referèndum.



Corominas i Piferrer s'afegeixen així a l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, a qui aquest dimarts també se li va notificar l'arxiu de la causa. "Escoltar els ciutadans no pot ser mai delicte, votar és un dret que no es pot ignorar", ha dit l'alcalde d'Olot, en una piulada al Twitter.





Deixo d'estar investigat per l'organització del referèndum de #1-O. Escoltar els ciutadans no pot ser mai delicte. Votar és un dret que no es pot ignorar. Ens veiem dissabte a Madrid! #AutodeterminacioNoÉsDelicte #DemocraciaEsDecidir #Olot pic.twitter.com/rWTKNhp12S — Josep M. Corominas (@jmcorominas) 13 de març de 2019

"Allò que és anormal és que se'ns obrís la causa; però ara allò que em preocupa és la situació dels presos i el judici al Suprem, perquè van fer el mateix que nosaltres:, assegura Piferrer, per la seva banda.