Joan Luengo serà el candidat de Catalunya en Comú al Congrés per Girona

El regidor banyolí Joan Luengo serà el cap de llista de Catalunya en Comú al Congrés, substituint així Marta Sibina. Aquest ha estat el primer mandat que els comuns han tingut representació per Girona, i ara l'objectiu és, segons Luengo «mantenir-la o fins i tot ampliar-la». Catalunya en Comú està pendent d'acabar de negociar amb Podem, però tot apunta que Luengo ocuparà el primer lloc de la llista conjunta. Per al Senat, els comuns han escollit Marta Domènech com a candidata, tot i que en aquest cas podria ser que la llista acabés essent encapçalada per algú de Podem.

Luengo porta gairebé vuit anys com a regidor a Banyoles i ja havia anunciat que no es tornaria a presentar a les municipals del 26 de maig. En les darreres generals va ocupar el número 2 de la candidatura al Congrés, i ara serà l'encarregat d'encapçalar-la després que Marta Sibina hagi acabat el mandat molt allunyada dels comuns: de fet, fins i tot va votar en contra dels pressupostos presentats per Pedro Sánchez, malgrat que el seu partit hi va votar a favor.

Luengo explica que, des dels primers compassos de la legislatura, van organitzar un grup de treball que els ha permès presentar propostes per a les comarques gironines, relacionades per exemple amb les infraestructures o la Costa Brava, encara que Sibina «hagi anat una mica més per lliure».

En la propera legislatura, adverteix Luengo, hi haurà molt en joc: «Hi ha en joc la possibilitat de tenir un govern efectiu que consolidi les llibertats i els drets», assenyala. El cap de files dels comuns a les comarques gironines vaticina que la propera legislatura serà «bastant dura», perquè pot haver-hi un govern progressista d'esquerres, un de centralista que no permeti avançar o «retrocedir anys enrere» si acaben guanyant les dretes. «A mi mateix, per exemple, m'hi van moltes cosees, perquè em considero d'esquerres, ecologista, feminista i sóc homosexual, i puc veure tots aquests aspectes, fins i tot la meva llibertat sexual, posats en qüestió», assenyala Luengo.

El representant dels comuns creu que «el bagatge municipalista» que ha acumulat a l'Ajuntament l'ajudarà a l'hora d'enfrontar el nou repte, que assegura que es pren «amb molta il·lusió i esperança». Per a les comarques gironines, considera que seran qüestions clau la protecció de la Costa Brava, la defensa dels drets laborals i la defensa de la classe treballadora.

Luengo indica que tots els sondejos indiquen que tornaran a obtenir representació, i es mostra optimista per poder fins i tot ampliar-la.