L'atropellament d'un gos avaria un tren a l'entrada de Girona

L'atropellament d'un gos ha avariat un tren que circulava de Portbou a Barcelona, quan es trobava a l'entrada de Girona. El comboi, de la xarxa R11 de Rodalies de Catalunya, ha patit una incidència tècnica que l'ha obligat a quedar-se a l'estació de Girona, on els passatgers han hagut d'esperar el tren següent.



Renfe ha informat de l'incident, que s'ha produït quan faltaven deu minuts per a les 2 de la tarda, a través del seu compte de Twitter. En una piulada, la companyia ferroviària es referia a un animal de grans dimensions que, en ser preguntada per de quin tipus es tractava, ha especificat que era un gos.





Tren Portbou 12:27 - Sants 15:09 finalitza recorregut a Girona per atropellament d'un animal de grans dimensions. Viatgers a tren Portbou 13:17 - Sants 15:39, que efectuarà parada a totes les estacions fins a St Celoni, així com a Granollers Centre i St Andreu Comtal. — R11 Rodalies (@rod11cat) 13 de marzo de 2019

. Una incidència mecànica derivada de l'atropellament, però, ha fet suprimir el servei per tal de revisar el comboi. Els viatgers van pujar a un altre tren, amb arribada prevista a Sants a les 15:30.