Una noia denuncia que un home es va masturbar davant d'ella en un tren Girona-Barcelona

Una noia de 18 anys, ha denunciat públicament que un home es va masturbar davant seu en un tren de mitjana distància entre Girona i Barcelona aquest dilluns. Ho va relatar a través d'Instagram en un missatge que es va fer viral i que va acabar rebent molts comentaris de suport. La jove va lamentar que en un primer moment la policia li va dir que no perdés el temps amb la denúncia si no podia identificar l'home. El diari Ara, que va avançar la informació, assegura que els Mossos sí que han tramitat el cas, en aquest cas com a diligències informatives perquè no hi ha autor conegut.

"Vaig intentar gravar-ho, però estava molt nerviosa i em vaig bloquejar. Vaig veure com feia cares de plaer i movia el braç, masturbant-se, i vaig marxar corrents", diu la noia en declaracions al mateix mitjà. Afegeix que ella i un passatger van intentar localitzar algú de Renfe o de seguretat dins del tren, però que no en van trobar cap. L'home va baixar del tren a l'estació de Sils.