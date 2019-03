Els Bombers professionals mantenen les protestes després de tres mesos

Els Bombers professionals mantenen les protestes engegades ara fa tres mesos. La decisió representa que membres del col·lectiu de funcionaris seguiran pressionant el Departament d'Interior per tal d'aconseguir el que reclamen: més personal i material.

Per demostrar que al col·lectiu li manca personal, des de principis de desembre de l'any passat ha deixat de fer hores extres. I segons denuncien els sindicats, molts dels bombers ja han superat el seu màxim anual, que se situa en les 350 hores per any. A banda, també destaquen que tenen material obsolet i també que els en manca.

Durant aquests mesos el Departament d'Interior ha posat al cim de la taula algunes propostes però aquests últims dies en assemblees de la Regions d'Emergències s'ha votat que per ara no s'accepten i que se segueix amb la protesta. De moment, aquestes mesures es preveuen allargar fins al mes d'abril, quan es tornarà a portar a votació si s'aturen i si s'accepten algunes de les opcions que els presenta Interior.

La vaga d'hores extres dels darrers mesos ha provocat imatges de parcs tancats i algunes de les instal·lacions professionals sota mínims.



Tres parcs tancats

Ahir, per exemple, a la Regió d'Emergències de Girona, segons fonts de la UGT Bombers, van tancar tres parcs. En canvi d'altres grans parcs com el de Girona i Figueres estaven sota mínims. A Girona hi havia cinc bombers, quan haurien de ser sis efectius, i a Figueres, quatre.

Els equipaments que van tancar són els de Calonge, Amer i Hostalric. Aquests no és el primer cop que es clausuren i, si es fa, com han assegurat diverses vegades fonts de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, és perquè es resituen els efectius en altres parcs. A més, Girona compta amb diversos parcs professionals a poca distància i al seu parer això dona capacitat de resposta més ràpida.

Un fet que en canvi, els professionals posen en dubte constanment. A través de les xarxes socials, per exemple, els Bombers de Girona o els de Figueres constantment denuncien aquesta situació laboral.



«Falten bombers»

Ahir des del Twitter de l'Assemblea de Bombers de Figueres es feia aquesta piulada: «Avui hem tornat a quedar quatre bombers al parc de Figueres. Portem quasi cada guàrdia d'aquest any 2019 així! Falten bombers! Així no podem atendre un foc habitatge com s'ha de fer. Ciutadania mal protegida». Aquests missatges de denúncia s'han repetit els últims mesos per part del col·lectiu.