Cornellà del Terri alerta de suposats falsos treballadors del servei elèctric

L'empresa de subministrament i comercialització elèctrica Electra Avellana, amb seu central a Cornellà del Terri, va rebre ahir al matí unes 14 trucades procedents de veïns en què alertaven que «suposats» treballadors subcontractats per la companyia havien acudit a casa seva amb l'objectiu de revisar els comptadors elèctrics. Diversos indicadors van portar els veïns a sospitar que es tractava d'una possible «estafa» i, per assegurar-se i avisar sobre la situació, els mateixos van trucar a Electra Avellana i a l'Ajuntament. Ambdós organismes apunten que van avisar els Mossos d'Esquadra de seguida. El cos de policia va informar ahir al vespre que havien acudit al municipi en matèria de requeriment urgent sense trobar cap més pista.



Fonts de la companyia, encarregada de distribuir energia elèctrica a diversos municipis del Pla de l'Estany i que paral·lelament comercialitza arreu de Catalunya, van enumerar ahir alguns dels condicionants que van poder influir en la decisió dels veïns de desconfiar del servei de revisió elèctrica. En primer lloc, els ciutadans podien haver sospitat «perquè som una empresa de Cornellà de tota la vida, ens coneixem molt bé tots». Un altre dels indicadors clau va ser que «quan fem actuacions, avisem al client abans d'anar a casa seva, per tant, els veïns poden haver sospitat en veure les visites fortuïtes i també perquè els operaris anaven vestits de carrer i sense cap identificació de l'empresa». A més a més, «els suposats empleats deien que procedien d'una empresa contractada per part d'Electra Avellana, però nosaltres sempre treballem directament amb el client».



L'alcalde de Cornellà, Salvador Coll, va apuntar ahir que després de rebre els avisos dels veïns i de la companyia, el consistori va informar de la situació a través del perfil de Twitter del consistori.





IMPORTANT!!! ENS COMUNIQUEN DE L'EMPRESA ELECTRA AVELLANA QUE LES PERSONES QUE AVUI PASSEN PER LES CASES REVISANT ELS CONTADORS I QUE S'IDENTIFIQUEN COM EMPRESA SUBCONTRACTADA PER L'EMPRESA ELECTRA AVELLANA NO ESTAN AUTORITZATS. PREGUEM ALS VEINS QUE NO AUTORITZIN LA REVISIÓ. — Cornellà del Terri (@AjCornellaTerri) 13 de març de 2019

Els Mossos van explicar ahir que van anar al lloc dels fets però no van poder contrastar el cas. De moment la policia no té cap denúncia, que seria el següent pas per continuar la investigació.