Dos joves gironins assisteixen al debat del Parlament Europeu a Estrasburg

Dos activistes de la plataforma Fridays For Future Girona, Lucas Barrero i Ander Congil, han viatjat a Estrasburg aquesta setmana amb la voluntat de reunir-se amb una seixantena de joves d'arreu d'Europa que estan preocupats pels problemes que amenacen el medi ambient i també per assistir al debat sobre el canvi climàtic que va tenir lloc ahir a la seu del Parlament Europeu de la ciutat francesa.

L'activista i portaveu del grup, Lucas Barrero, explica que dimarts van entaular reunions amb els joves sobre accions que s'haurien d'emprendre en el futur i, a la tarda, van assistir a una trobada amb polítics presents en l'Europarlament francès amb «l'objectiu de transmetre'ls les nostres preocupacions».

Els joves van participar ahir en un debat sobre el canvi climàtic, integrat aproximadament per «60 joves i 60 representants polítics», diu Barrero. L'activista climàtic posa el focus en la sensació de tristesa en veure que «la majoria del Parlament estava buit i, a més, no s'ha permès a cap dels joves donar la nostra opinió al llarg de tot el debat». El mateix subratlla que «hem acordat que al maig farem una gran jornada de vaga, com la del dia 15 març, a escala europea amb l'objectiu de pressionar els governants perquè apliquin mesures reals, i no meres paraules».