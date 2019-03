Estudiants gironins preparen la vaga mundial del clima

El moviment ecologista gironí Fridays For Future Girona, compost majoritàriament per estudiants de la Universitat de Girona (UdG), està preparant el terreny per a la gran aturada i manifestació d'aquest divendres 15 de març (15-M), donant suport a la vaga mundial a favor del medi ambient i en contra del canvi climàtic. Des d'inicis de setmana i fins a la cita esperada, la plataforma ha programat diverses activitats a la capital gironina que tenen com a objectiu presentar el projecte i els seus reptes, en relació amb la voluntat d'accentuar la cura del medi ambient.

La plataforma ha exposat a través d'un comunicat el conjunt d'actes que ha organitzat per a cada dia de la setmana fins a la vaga mundial d'aquest divendres. A tall d'introducció, el moviment subratlla que «el jovent de tot Europa s'està manifestant per alçar la seva veu, preocupats per una de les majors amenaces per la humanitat, el canvi climàtic». En aquest sentit, «desenes de milers d'estudiants estan fent vaga i manifestant-se cada divendres pel seu futur», cita que en el cas de Fridays For Future Girona, s'organitza setmanalment davant la seu de la Generalitat a Girona. Totes les activitats programades i el suport a l'aturada global del dia 15 pretenen «reclamar mesures urgents i eficaces davant del canvi climàtic». La primera de les iniciatives va tenir lloc aquest dilluns amb una roda de premsa, una lectura del manifest de la plataforma i la presentació de les activitats de la setmana. En la trobada, també es va anunciar que el pont de Pedra quedaria tenyit de verd amb motiu de la celebració del 15 de març. Seguidament, la facultat de Lletres de la UdG va acollir dimarts al vespre la presentació oficial del moviment. El mateix dia també es va celebrar una assemblea informativa amb la voluntat que tots els col·lectius que es vulguin sumar a la vaga puguin fer-ho de forma activa. La plataforma va realitzar ahir al migdia una acció reivindicativa a la rotonda de la Facultat de Medicina i Infermeria per «visibilitzar la problemàtica de la pujada de la temperatura mitjana global i la fosa de l'Àrtic», diu l'informe.

La proposta d'avui consisteix en una sortida en bicicleta des del pont de Pedra passant pels carrers de Girona «per reivindicar un transport més sostenible». La gran reivindicació tindrà lloc demà, dia en què «joves de tot el món sortiran al carrer per demanar mesures efectives i urgents contra el canvi climàtic». En el cas de Girona, la plataforma ha convocat una aturada i diverses activitats, començant per una concentració al migdia davant la seu de la Generalitat amb xerrades sobre el problema climàtic. A les dues, s'ha organitzat un dinar popular d'aprofitament a l'Ateneu Salvadora Catà, mentre que l'última repicada de tambors serà a les sis amb «una manifestació que recorrerà el centre de Girona».

Guanyem Girona ha anunciat que dona suport a l'aturada i a les mobilitzacions de la vaga mundial a favor del medi ambient. La número dos de la candidatura, Cristina Andreu, considera que «cal fomentar l'ús de la bicicleta, optimitzar la recollida de residus i controlar les emissions perquè, al cap i a la fi, la lluita contra el canvi climàtic continua essent una lluita global amb un camp de batalla local».