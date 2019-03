L'Estat porta al jutjat 6 ajuntaments gironins per recolzar la reprovació del rei que va fer el Parlament

L'Estat ha portat al jutjat sis ajuntaments gironins per haver aprovat una moció de suport a la resolució del Parlament que reprovava la posició del rei Felip VI, "la seva intervenció en el conflicte català i la seva justificació de la violència exercida pels cossos policials l'1 d'octubre del 2017".



L'Administració de l'Estat ha interposat un contenciós administratiu contra els acords aprovats pels consistoris de Bolvir (Cerdanya), Sant Julià de Ramis (Gironès), Riudellots de la Selva (Selva), Torroella de Montgrí (Baix Empordà), Maià de Montcal (Garrotxa) i Pont de Molins (Alt Empordà). El jutjat ha admès a tràmit el recurs i dona vint dies als ajuntaments demandats per trametre l'expedient administratiu.



L'alcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió, ha assegurat a través de les xarxes socials que no els faran "callar" i "tampoc oblidar".





Ens acaben de comunicar que l'administració general de l'estat ha posat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de #StJuliaDeRamis per aprovar en Ple la moció de recolzament a la resolució 92/XXII del Parlament de Catalunya #ErcStJulia pic.twitter.com/eGD2FgFVw6 — Marc Puigtió ?? (@MarcPuigtio) 14 de març de 2019