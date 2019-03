El turisme rus es recupera en l´any 2018 i continuarà creixent durant el 2019

Com si d'unes nines matrioixca es tractés, després de cada temporada turística dels russos a la Costa Brava, n'hi ha una altra de més grossa. Almenys és així des del fort descens que es va produir el 2015. A partir d'aquell any, quan el turisme rus va caure en picat a tot el món per una sèrie de factors polítics i econòmics, l'arribada de viatgers d'aquella república no ha fet més que incrementar-se, arribant l'any passat als 60.000 només a Lloret de Mar, segons dades del Patronat de Turisme Girona Costa Brava. De cara a aquesta temporada 2019, hi haurà un increment significatiu del volum aeri Rússia-Catalunya a base de les aerolínies regulars russes, més l'obertura de xàrters Moscou-Girona per part dels operadors TUI i PEGAS.

Lloret és, de llarg, la destinació favorita dels russos que venen a les comarques de Girona, però altres poblacions com Blanes, Tossa de Mar i Platja d'Aro també acullen turisme dels països de l'est, cosa que permet aventurar que els viatgers russos a les comarques de Girona van superar el nombre de 70.000 durant 2018. La despesa mitjana de cada turista rus el 2018 va ser de 1.527 euros.

Mentre que el 2018, a Catalunya, va decaure el flux de la majoria dels principals mercats emissors, el del turisme estatunidenc, irlandès i rus es va incrementar respecte al 2017. Rússia va representar el 3,8% dels mercats emissors que va rebre Catalunya el 2018 amb 726.649 arribades, un increment del 3,6% respecte al 2017.

Segons INE, durant el 2018 van visitar Espanya un total d'1.222.426 turistes russos, un 17,2% més respecte del 2017. Catalunya va assumir més de la meitat, pràcticament el 60% del flux turístic de Rússia cap a Espanya. La Comunitat Valenciana va ser la segona destinació espanyola dels turistes russos, molt lluny de Catalunya, amb una quota del 15%.

Tenint en compte que al voltant del 10% dels turistes russos que arriben a Catalunya tenen la Costa Brava com a destinació, les bones perspectives generals de cara al 2019 afecten positivament la demarcació gironina.

La fallida de diversos operadors turístics entre 2014-2018 arran de la caiguda del ruble, i el posterior tancament de moltes agències de viatges que treballaven amb aquests, va provocar una crisi de confiança del client cap a l'operador/agència, i, com a resultat, un increment del turisme individual. Avui, el 66% viatja sense paquet turístic i la seva estada mitjana és de 8,4 dies, la més alta dels mercats turístics emissors. Tot i que és un turisme que s'està desestacionalitzant, encara el 66% es concentra en la temporada estival.

Segons estimacions de Turespaña, les principals activitats que van realitzar van ser compres (76%), visites culturals (60%), platja (54%) i visites a ciutats (54%).

Pel que fa a la temporada 2019, continuarà la recuperació del mercat en termes de fluxos, i s'espera que arribaran nous turistes procedents de Bielorússia, Ucraïna, Geòrgia i Armènia. Tot plegat es deu al creixement de les operacions dels operadors russos a Catalunya, que serà d'entre el 10% i el 20%. Continuaran així mateix els alts índex d'estada i despesa.

A banda de la posada en funcionament de noves línies regulars i vols xàrters comentada abans, des del Patronat destaquen com a element clau del creixement del turisme rus, el bon funcionament dels centres de visats espanyols BLS i acceleració dels terminis de tramitació de visats (3 dies laborables).

A la MITT de Moscou

La Generalitat participa aquesta setmana (finalitza avui) a la fira MITT de Moscou, on ha confirmat aquesta recuperació del turisme rus, després del descens que es va produir l'any 2015. En l'estand de Catalunya hi ha dos espais promocionals de les comarques de Girona: «Costa Brava i Pirineu de Girona» i «Lloret de Mar», des d'on es promociona el conjunt de l'oferta turística gironina. Altres representants i directius d'hotels de Lloret de Mar, com Rigat i Santa Marta, també hi són presents.

A la MITT, el director general de Turisme de la Generalitat, Octavi Bono, ha declarat que «estem convençuts que hi ha possibilitats de seguir creixent, volem consolidar encara més aquesta relació amb un mercat amb què ens sentim molt còmodes».