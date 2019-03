Més de 200 estudiants gironins es concentren per demanar polítiques mediambientals actives

Més de 200 estudiants gironins s'han concentrat aquest divendres davant de la seu de la Generalitat a Girona per reclamar polítiques mediambientals "actives i efectives" contra el canvi climàtic. La protesta estava convocada pel moviment 'Friday for future' que organitza manifestacions d'estudiants arreu del món. La d'aquest divendres ha estat l'acció més important que s'ha fet a Girona i s'espera que la marxa que l'acompanyarà aquesta tarda sigui més multitudinària. El portaveu de l'entitat a Girona, Lucas Barrero, es mostra satisfet per la resposta dels estudiants i assegura que és un tema que "cada vegada preocupa més". "Vam començar cinc persones i ara som molts més, és una gran notícia", ha assenyalat Barrero.