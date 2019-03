Un jutjat investiga la Policia Nacional per la detenció de setze activistes pel tall del TAV en l'aniversari de l'1-O

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha admès a tràmit la denúncia interposada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra la policia espanyola per un suposat delicte de detenció il·legal arran de l'arrest, el 16 de gener, de setze activistes pel tall del TAV durant l'aniversari de l'1-O. A més, els advocats dels detinguts, entre els quals hi ha els alcaldes de Verges i Celrà i un fotoperiodista, han interposat una querella pel mateix delicte i, també, per lesions que s'afegirà a la denúncia del president. Denuncien, però, que la fiscalia ja s'ha oposat a que s'investiguin les detencions. Aquest divendres, divuit dels encausats han comparegut al jutjat d'instrucció 4, que instrueix la causa per desordres públics. Catorze s'han acollit al seu dret a no declarar i quatre han puntualitzat que l'1-O del 2018 no hi eren o bé estaven a l'estació perquè estaven treballant.