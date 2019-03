Nadal i López de Lerma reivindiquen la pluralitat del catalanisme

L'exalcalde de Girona i exconseller Joaquim Nadal, i l'exdiputat al Congrés Josep López de Lerma, van presentar ahir al vespre el llibre Catalanisme 80 Mirades i més a l'Espai Cívic Mercadal, a Girona. El llibre, publicat per ED edicions, incorpora textos dels presentadors i de 85 autors més amb la voluntat, van apuntar, de contribuir al «diàleg entre els catalans» i d'articular espais de trobada que puguin ajudar a la «distensió i la resolució del conflicte» que viu el país amb l'Estat espanyol.

«El catalanisme o és transversal o no serà», va apuntar Nadal, «i si només és d'uns quants exclourà tots els altres i, si els exclou, s'implementarà un pensament únic». En aquest sentit, l'exalcalde i actual professor de la Universitat de Girona va apuntar a la vigència i a la necessitat del catalanisme que, segons ell, no es pot atribuir a cap partit polític ni classe social. Uns plantejaments que també va compartir l'exdiputat de Convergència a Madrid Josep López de Lerma, que va reclamar la necessitat del retorn del catalanisme i va defensar-ne la pluralitat. «Hem d'actualitzar el catalanisme així com qüestionar-lo», que va assegurar, entre altres coses, també la «immersió lingüística».

La plataforma impulsora del llibre ha estat l'associació Portes Obertes del Catalanisme, formada el 2016 per persones pròximes al PSC i a l'antiga Unió Democràtica i de Convergència. A banda dels presentadors, entre els autors que han participat en la creació de l'obra hi ha persones de diverses tradicions com Santi Vila, Lídia Santos, Maria Eugènia Cuenca, Joan Herrera o Josep Antoni Duran i Lleida, entre altres.



«Projecte transversal»

Després de la presentació hi va haver un col·loqui entre López de Lerma i l'exdiputat del PSC i actual president de Portes Obertes del Catalanisme, Jordi Méndez, moderat per la periodista Lluïsa Fuentes. El debat es va centrar també al voltant de la idea del projecte polític del catalanisme i en el paper que juga en la política actual després del referèndum de l'1 d'octubre. Un «paper transversal», segons Méndez, perquè «a Catalunya hi ha molts més catalanistes que independentistes» .