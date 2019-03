A partir d'avui comença la prohibició de fer foc al bosc.

Aquesta prohibicació s'allarga fins al 15 d'octubre i per tant, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

El departament d'Agricultura destaca en un comunicat que aquest any ja s'han cremat més hectàrees que en tot el 2018. A Girona l'any passat també va ser un molt bon any, ja que van destrossar-se 36,44 hectàrees forestals en 46 incendis

El Departament d'Agricultura ha elaborat un nou material gràfic per recordar a la població els períodes de prohibició de fer foc. Concretament, hi ha hagut 62 incendis forestals, que han cremat 224,50 (dades provisionals). El més important va ser durant el mes de gener a Arties (Val d'Aran) amb 193,1 hectàrees forestals cremades.

La prohibició de fer foc al bosc està recollida en el Decret 64/1995, té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb

mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.



2018, un any excepcional

L'any 2018 hi va haver a Catalunya 312 incendis forestals, que van cremar 202 hectàrees. Va ser el millor des que es tenen dades registrades d'acord amb l'actual metodologia de recull estadístic i es pot considerar com a mínim el millor dels últims 15 anys. El bon comportament de les condicions meteorològiques va ser un element fonamental per a la reducció tant del nombre d'incendis com de la superfície cremada.

Nou material divulgatiu



Des del Departament, a través del Cos d'Agents Rurals, s'ha promogut un nou material informatiu sobre la prohibició de fer foc al bosc. Es tracta d'uns cartells i fullets que es distribuiran als ajuntaments, i que serviran per recordar quan està prohibit de fer foc, quines són les activitats de risc de provocar un incendi i quins tràmits s'han de fer per tenir autoritzacions excepcionals.