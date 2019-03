Recorren la negativa de l´Ajuntament d´Olot de cedir-los la plaça per una corrida

Les cinc entitats taurines d'àmbit català i espanyol han presentat avui un recurs administratiu a l'Ajuntament d'Olot davant la negativa del consistori a cedir-los la plaça per fer-hi una corrida. Al document, els taurins defensen que la decisió del consistori no s'ajusta a la legalitat i "vulnera l'obligació dels poders públics de protegir i fomentar el patrimoni cultural, i de forma específica la tauromàquia".

El gener passat, van sol·licitar formalment la cessió de l'espai al·legant que estan "emparats" per tres sentències estatals. El consistori ho va rebutjar el mes passat basant-se, entre altres motius, en la prohibició dels toros aprovada pel Parlament el 2004 i la decisió de la capital garrotxina de prohibir els correbous el 2016 en una consulta popular.

En el recurs administratiu que han presentat aquest divendres a l'Ajuntament d'Olot, les entitats taurines subratllen la protecció legal de la tauromàquia. Fan referencia a les dues sentències del Tribunal Constitucional (177/2016 i 134/2018) on, al seu entendre, s'estableix que cap administració pot prohibir aquesta pràctica i que la seva obligació és "fomentar-la".

Des de la Fundació del Toro de Lídia, entitat que lidera la iniciativa, subratllen en un comunicat que el deure de les administracions de fomentar aquesta activitat inclou la "cessió de béns de propietat pública" i especialment aquells que s'han construït amb aquesta finalitat. I afegeixen que el consistori "no pot desconèixer les seves obligacions legals".



Els motius de l'Ajuntament per negar-s'hi

L'Ajuntament va negar la cessió de la plaça per a la cursa de braus al considerar que la normativa vigent no ho permetia. La notificació els va arribar el 18 de febrer. Ara, els taurins, en aquest nou escrit, han intentat rebatre els arguments aportats pel consistori. Consideren que la declaració com a ciutat antitaurina del 2004 i la consulta popular del 2016 que va comportar la prohibició dels correbous "no tenen eficàcia jurídica" i per tant no es poden utilitzar per eludir l'obligació de permetre i promoure la tauromàquia.

En aquest sentit, afirmen que l'Ajuntament d'Olot està obligat a complir la legalitat per damunt dels continguts dels acords plenaris i la seva interpretació de "suposada voluntat ciutadana" amb aquest tema.

Per tot plegat, confien que l'Ajuntament d'Olot rectificarà i que finalment els permetrà fer una cursa de barus a la plaça, la més antiga de Catalunya. "Amb aquest segon tràmit, els toros estan un pas més a prop de tornar a Catalunya", afirma el president de la fundació, Victorinio Martín. En última instància, les entitats estan disposades a acudir als tribunals per aconseguir-h