El cànnabis afecta el 10% de les gestacions d'infants a la Garrotxa

Prop del 10% dels infants en desenvolupament dins del ventre de la mare a la Garrotxa han estat exposats al fum del cànnabis. Un 4% han estat afectats pel consum de cànnabis de les mares i un 6% del dels homes que són parella de les dones en estat de gestació.

Els efectes del cànnabis i, també, de l'alcohol es desperten quan el cervell de l'infant comença a ser gran, aproximadament, a partir dels 5 anys. Llavors el consum de cànnabis o alcohol en la gestació afecta la conducta, la memòria i l'atenció. El motiu és que durant la gestació la droga travessa la placenta i la llet materna de manera que entra en els receptors cerebrals del fetus.

«Donem informació sobre els efectes que pot tenir el cànnabis i de seguida hi sol haver una separació del consum», va explicar el pediatre i membre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, Ferran Campillo. No obstant això, segons ell, a vegades hi ha parelles que no percebeixen el risc i continuen el consum perquè consideren el cànnabis com un producte natural.

Llavors, la Unitat intenta detectar el consum de cànnabis en període de gestació i actuar. Tenen una consulta de mediació i consum on aborden el tema del consum de drogues en adolescents i preadolescents.

Les dades van ser fetes públiques, ahir, en la presentació de la primera Jornada de Salut Mediambiental Pediàtrica a l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Es tracta de dades fetes a partir de l'estudi de 600 dones embarassades de la Garrotxa i 1.800 de Múrcia.

La Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa està en servei des de fa dos anys i mig i és la primera d'aquestes característiques que hi ha a Catalunya i la segona de l'Estat, on existeix la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital Clínic Universitari Virgen Arrixaca de Múrcia, la qual col·labora amb l'atenció mediambiental pediàtrica de la Garrotxa.

En l'acte de presentació de les dades van participar el secretari de Salut Pública, Joan Guix, el pediatre i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital Clínic Universitari Virgen Arrixaca (Múrcia), Juan Antonio Ortega, i el pediatre i membre de la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa, Ferran Campillo.

Pel que fa a l'alcohol el doctor Juan Antonio Ortega (Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de l'Hospital Clínic Universitari Virgen Arrixaca, Múrcia) va exposar que el 95% dels nadons afectats per l'espectre alcohòlic fetal són nadius, en contra de la idea que atribueix l'espectre a nadons adoptats de l'est.