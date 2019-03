Desenes d'autocars surten de Girona cap a la manifestació de Madrid

Desenes d'autobusos han sortit avui a primera hora del matí de diferents municipis gironins per assistir a la manifestació convocada aquesta tarda a Madrid amb el lema "L'autodeterminació no és delicte". Girona ha estat la ciutat des d'on han sortit més autocars, tot i que també n'han sortit de la majoria de capitals de comarca. Es calcula que uns 400 autocars d'arreu de Catalunya arribaran aquesta tarda a Madrid. Molts assistents també han optat per desplaçar-se ne vehicle privat, en AVE o avió.





Poble germà de Catalunya

L'ANC, orgullosa del suport

Alguns militants d'ERC a Girona -entre ells Martí Terés que anirà a la llista de Marta Madrenas- sortien des de l'aeroport del Prat.Joan Margall, número 2 a la llista d'ERC per Girona al Congrés també ha compartit a les xarxes socials l'inici del seu viatge, en aquest cas amb cotxe i acompanyat, entre d'altres, de Gabriel Rufián.Les entitats convocants de la manifestació d'aquest dissabte a Madrid, que protestarà contra el judici de l'1-O que se celebra al Tribunal Suprem contra els líders del procés independentista català, van explicar dimarts que comptaven amb més de 380 autocars que arribaran a la capital des de Catalunya per participar-hi.En una roda de premsa organitzada pels diferents col·lectius madrilenys que sortiran al carrer aquest dissabte per donar suport i participar en la protesta, "més de 50 col·lectius" segons els convocants, han assenyalat que el lema que portaran a la capçalera serà el de 'No hi ha democràcia sense dret a decidir', que s'unirà al lema proposat per les entitats catalanes de 'L'autodeterminació no és delicte'.Entre les organitzacions que s'adhereixen a la manifestació que demanarà "la llibertat dels presos polítics catalans", es troben diferents assemblees populars, moviments preconsultes, Anticapitalistas Madrid, Esquerra Castellana o la Coordinadora 25S (responsable de l'acció convocada el 25 de setembre del 2012 que va envoltar el Congrés dels Diputats).Els convocants han assegurat així mateix que als col·lectius que participaran en la manifestació, s'hi sumen altres entitats no només des de Catalunya sinó des d'altres punts de la geografia de l'Estat. Així, assenyalen que s'adhereixen també els sindicats SAT i LAB, i han recordat que si bé ja hi ha partits polítics que s'hi sumen, no tindran un paper protagonista en la manifestació.En aquest punt, han avançat que no hi haurà polítics aguantant la pancarta i han informat que de moment els líders de Podem no s'han sumat a la marxa. "La crida és a tota la gent perquè des d'un sentiment democràtic, antifeixista i solidari surti al carrer", han recordat, per afegir que sí que esperen molta afluència de simpatitzants de Podem i Esquerra Unida.Segons la membre d'Esquerra Castellana Elena Martínez, l'objectiu de la protesta és demostrar que hi ha un Madrid que aposta pel diàleg i la política, i que defensa el dret a decidir, perquè "és part substancial de la democràcia". "Un Madrid que no vol ser còmplice de la repressió del poble germà de Catalunya", ha assenyalat.Així, ha recordat que atès que Madrid fa temps va rebre la solidaritat de Catalunya quan es tractava de defensar la república contra l'avanç de les tropes franquistes, "avui toca dir que defensar Catalunya és defensar Madrid, perquè va de defensar la democràcia, els drets i llibertats més fonamentals".Per a Martínez, en el judici als líders sobiranistes queda de manifest que estan sent jutjats els drets d'expressió, reunió i manifestació, i ha afegit que en aquest procés, es jutja "la democràcia en si mateixa". Per aquest motiu, ha fet una crida al Madrid diferent al del feixisme, al de la manifestació feminista del 8M perquè aquest dissabte hi hagi un "desbordament de solidaritat entre pobles".En aquest punt, ha recalcat que esperen que siguin desenes de milers de persones les que s'uneixin a la marxa que anirà des d'Atocha a Cibeles, i que aquesta marea està "decidida a decidir". "Volem decidir la república, el Madrid republicà tornarà a sortir al carrer, (...) enfront de les amenaces de derives autoritàries només hi ha una recepta que passa per la solidaritat i la democràcia", ha afegit.El membre de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Madrid Jaume Bardolet ha apuntat que sent "orgull" de la feina feta des dels col·lectius madrilenys per preparar la manifestació, i que estan convençuts de "la necessitat de defensar els drets fonamentals, polítics i socials".Al seu parer, la característica fonamental de la protesta és que serà unitària i transversal, i ha afegit que es manifestaran en defensa "del dret d'autodeterminació de tots els pobles" perquè és "un dret fonamental, i és sistemàticament negat per l'Estat espanyol", fent servir "l'administració de justícia com a mètode repressiu". A més ha recordat que esperen que la manifestació sigui modèlica i cívica.