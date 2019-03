El Diari de Girona subscriu la «Declaració dels mitjans contra el canvi climàtic»

El Diari de Girona, conscient del repte que representa el canvi climàtic i compromès amb el foment de les mesures que ajudin a afrontar-lo, ha subscrit la Declaració dels mitjans de comunicació davant el canvi climàtic, un document que conté deu recomanacions per informar sobre el fenomen amb professionalitat i responsabilitat.

El decàleg ha estat impulsat per la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES) i el grup de suport de l'European Climate Change Foundation, amb la col·laboració del Grup de Recerca Mediació Dialèctica de la Comunicació Social (MDCS) de la Universitat Complutense de Madrid.

La declaració recull una desena de compromisos en favor de la sostenibilitat mediambiental que, promoguts des dels mitjans de comunicació, donaran visibilitat a l'impacte real del canvi climàtic i ajudaran a conscienciar de la necessitat d'abordar de forma urgent i efectiva un problema que afecta el conjunt de la humanitat.

Promoure la freqüència i la continuïtat d'informació sobre el canvi climàtic i incidir no només sobre el seu impacte sinó també sobre les seves causes i solucions són els dos primers punts d'una declaració que insta a «connectar el fenomen amb realitats properes» que demostrin que «el canvi climàtic no és futur sinó present».

El compromís adquirit inclou «difondre les iniciatives empreses o liderades per la ciutadania», «defensar un periodisme crític i independent», «divulgar la investigació científica al voltant del canvi climàtic», contribuir a «la comprensió del fenomen» i «connectar-lo amb els fenòmens meteorològics extrems».

La iniciativa, que insta a reforçar les seccions de periodisme científic i ambiental amb periodistes especialitzats per «assegurar informacions rigoroses i de qualitat sobre el canvi climàtic», estableix el compromís de «renunciar a la simetria» entre els defensors de l'existència del canvi climàtic i els negacionistes del fenomen.

Mitjans de comunicació

El document assenyala que «l'aclaparadora majoria amb què la comunitat científica internacional avala la gravetat, causes i conseqüències del canvi climàtic eximeix els mitjans de comunicació de la recerca d'un fals equilibri». A la declaració s'han sumat ja El País, La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Efe, Europa Press, RTVE, Antena 3, La Sexta i la cadena COPE, entre altres mitjans.