A final de 2017, vint-i-dos ajuntaments gironins encara havien de presentar els comptes de l'any 2016

Un total de 22 ajuntaments gironins tenien pendents d'aprovació a finals de 2017 els comptes generals de l'any 2016 per part de la Sindicatura de Comptes, segons publicava ahir el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). D'aquest total, 16 no els van presentar i els altres sis sí, però no van ser aprovats per l'esmentat organisme, encarregat de controlar-los. A més, hi ha 9 entitats supramunicipals gironines que tampoc no han presentat encara aquests comptes.

Els ajuntaments que no els han presentat són els de Camprodon, Corçà, Gombrèn, Llívia, Madremanya, Massanes, Meranges, Ogassa, Pals, Pontós, Puigcerdà, Queralbs, Sant Pere Pescador, la Selva de Mar, Vallfogona de Ripollès i Vilamaniscle.

Els que els van presentar però no van ser aprovats pel Tribunal de Comptes en considerar-los incomplets són els de Cervià de Ter, Foixà, Sant Joan les Fonts, Sant Miquel de Fluvià, Susqueda i Torrent.

Per la seva banda, les entitats supramunicipals que tenen encara pendents de presentació els comptes són el Consell Comarcal del Ripollès; Aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera; Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Empordà; Mancomunitat Intermunicipal les Guilleries; Mancomunitat Intermunicipal Verge dels Socors; Servei de control de mosquits de la badia de Roses i el Baix Ter; Serveis dels municipis de Fortià i Riumors; Vall de Camprodon; i Vall de Llémena.



Enduriment de les sancions

La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que si els ens locals incompleixen sense justificació el deure de remissió dels comptes a la Sindicatura, aquest ens ho ha de comunicar al Departament competent en administració local perquè suspengui les subvencions o transferències als quals tenen dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

De tota manera, en comptades ocasions això arriba a succeir, de manera que any rere any es produeixen incompliments. Per aquest motiu, la Comissió Mixta per a les Relacions amb el Tribunal de Comptes insta el Govern espanyol -segons publicava també ahir el BOE- a revisar els imports de les multes coercitives que es poden imposar als incomplidors, i a que estar al corrent en el compliment de les obligacions de retre comptes sigui requisit indispensable per a l'accés dels ajuntamenyts i entitats a ajuts i subvencions públiques. Insta també les comunitats autònomes a condicionar les subvencions al mateix fet.

Pel que fa als comptes de 2017, la Sindicatura de Comptes de Catalunya assenyalava a finals de l'any passat que un 30% dels ajuntaments catalans no van presentar els comptes generals del 2017 dins del termini legal o els van presentar «incomplets».