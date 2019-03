Un jutjat investiga la Policia Nacional per la detenció de setze activistes pel tall de l´AVE

El jutjat d'instrucció 2 de Girona ha admès a tràmit la denúncia interposada pel president de la Generalitat, Quim Torra, contra la Policia Nacional per un suposat delicte de detenció il·legal arran de l'arrest, el 16 de gener, de setze activistes pel tall de l'AVE durant l'aniversari de l'1-O.

A més, els advocats dels detinguts, entre els quals hi ha els alcaldes de Verges i Celrà i un fotoperiodista, han interposat una querella pel mateix delicte i, també, per lesions que s'afegirà a la denúncia del president. Denuncien, però, que la fiscalia ja s'ha oposat a que s'investiguin les detencions.

Ahir, divuit dels encausats van comparèixer al jutjat d'instrucció 4, que instrueix la causa per desordres públics. Catorze es van acollir al seu dret a no declarar i quatre van puntualitzar que l'1-O del 2018 no hi eren o bé estaven a l'estació perquè estaven treballant.

La detenció per part de la policia espanyola de setze persones el 16 de gener per, suposadament, participar en el tall de l'AVE a Girona durant l'aniversari de l'1-O va aixecar polseguera des del primer moment perquè tant els seus advocats com moviments independentistes o, fins i tot, el Govern de la Generalitat van qüestionar la proporcionalitat dels arrestos.

A banda de pel tipus de delicte, desordres públics pel qual normalment no es fan operatius per detenir els investigats, perquè entre els arrestats hi havia càrrecs públics, els alcaldes de la CUP de Verges , Ignasi Sabater, i Celrà, Dani Cornellà, o el fotoperiodista Carles Palacio.

Per això, el president de la Generalitat va acabar presentant una denúncia contra la Policia Nacional per detenció il·legal. Els advocats dels activistes, Montserrat Vinyets i Benet Salellas, van detallar ahir que el jutjat de Girona ha obert una causa penal per investigar si la policia estatal es va extralimitar quan va detenir els setze activistes.

Una decisió, la del jutjat, a la qual ja s'ha oposat la fiscalia. «Per sorpresa, o no tant per sorpresa si hem de ser francs, la fiscalia ha respost sol·licitant el sobreseïment lliure de la causa», va lamentar Vinyets que subratlla que, en última instància, serà l'Audiència de Girona qui es pronunciï sobre si la investigació tira endavant. La querella també és per un delicte de lesions. Tot i el recurs de la fiscalia, el jutjat ha citat a declarar els detinguts el 16 de gener en qualitat de perjudicats el dia 30 d'abril.

Concentració de suport

Un centenar de persones es van concentrar ahir davant dels jutjats de Girona en el marc de la campanya antirepressiva 21 raons que dona suport als encausats. Abans d'entrar a l'edifici, dues de les investigades van llegir un manifest unitari de crítica.