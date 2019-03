Girona es va convertir ahir en un dels focus calents de la lluita contra el canvi climàtic arreu del món, promoguda essencialment per un nou moviment de joves que, en el cas de la capital gironina, rep el nom de Fridays For Future Girona i que va ser el responsable ahir de sumar-se a la vaga global pel clima i d'organitzar totes les activitats de la jornada. Aquesta va començar al migdia davant la seu de la Generalitat a Girona amb unes xerrades d'experts sobre la problemàtica del canvi climàtic, seguida per un dinar d'aprofitament vegetarià celebrat a l'Ateneu Salvadora Catà de Girona. La següent i última cita va ser a la plaça del Vi a les sis de la tarda, punt d'inici de la manifestació gironina a favor del medi ambient. A ritme de batucada i alçant cartells de totes les mides i diferents idiomes, un total de 800 persones, segons la Policia Local, van recórrer el cor de Girona fins a la Subdelegació del Govern espanyol on es va fer un parlament i una exhibició amb foc, acabant altra vegada davant la Generalitat. «Ni un grau més, ni una espècie menys» va ser un dels missatges més pronunciats pels assistents, que ballaven, cantaven i aplaudien a favor d'una lluita pacífica necessària que reclama mesures urgents i efectives per frenar el constant deteriorament del planeta i que cada vegada està agafant més embranzida.

La plataforma ecologista Fridays For Future Girona, integrada majoritàriament per estudiants de la Universitat de Girona (UdG) i de la resta de comarques gironines, va ser l'encarregada d'organitzar durant tota la setmana diverses iniciatives a favor del medi ambient, acabant amb un plat fort: l'adhesió a la vaga global pel clima, celebrant una manifestació a la capital gironina que, segons la Policia Local, va aglutinar unes 800 persones. El moviment va néixer fa unes setmanes seguint els passos de l'estudiant sueca Greta Thunberg, que l'any passat va començar a plantar-se cada divendres davant el Parlament suec per reclamar al Govern solucions ràpides i reals davant el problema mundial del canvi climàtic que ja està protagonitzant un deteriorament in crescendo. Agafant Thunberg com a model a seguir, arreu del món van començar a néixer plataformes Fridays For seguides de la ciutat on es trobaven amb el mateix objectiu: plantar-se cada divendres davant les autoritats i, de forma pacífica, reclamar que es faci alguna cosa per salvar el planeta. Fridays For Future Girona fa setmanes que es concentra cada divendres davant la seu de la Generalitat a Girona, reunint cada vegada més membres. La plataforma es va adherir de seguida a la vaga mundial pel clima i, a tall de preludi, va organitzar per a cada dia de la setmana diferents iniciatives amb la voluntat de preparar el terreny per a l'aturada i la manifestació que va tenir lloc ahir a Girona.

El primer dels actes de la jornada d'ahir va ser una concentració i xerrada d'experts davant la Generalitat gironina. Segons el portaveu de la plataforma, Lucas Barrero, la trobada va estar protagonitzada per les ponències del meteoròleg de l'Estartit Josep Pasqual i d'un expert de la Fundació Emys, «que ens van servir per veure que el canvi climàtic és una problemàtica que ja està a aquí». A tall d'exemple, «Pasqual ens va dir que la temperatura a l'Estartit havia augmentat dos graus, tant en la superfície del mar com en l'aire, i que el mar havia crescut un pam i havia retrocedit 20 metres de costa en els 40 anys en els quals Pasqual porta recollint dades». El següent acte va consistir en un dinar popular d'aprofitament a l'Ateneu Salvadora Catà i, de postres, un taller de pancartes per la manifestació que s'havia programat poc després davant l'ajuntament.

Manifestació al centre de Girona

«La lluita és lila i verda», «la revolució serà ecofeminista», «salva't! Tu ets el planeta» o «canviem el sistema, no el clima» són alguns dels missatges que es van començar a mostrar ben alt al punt d'inici de la manifestació, mentre la batucada es preparava per liderar la marxa que va circular per la rambla de la Llibertat, va travessar el riu Onyar, va passar per la plaça Independència, va seguir per la Gran Via de Jaume I fins a plantar-se davant la Subdelegació del Govern espanyol, i acabar la reivindicació altra vegada a la Generalitat. La Joana, estudiant de segon de Batxillerat de Figueres, es trobava ahir a la plaça del Vi agafant una pancarta i esperant que s'iniciés la desfilada verda. «He vingut perquè crec que el canvi climàtic és un problema molt important que s'ha d'aturar ja i volia fer alguna cosa per col·laborar-hi». Abans de començar la marxa, es va llegir un manifest que destacava els diversos objectius de la protesta, com ara «apostem per una economia sostenible, justa i més vinculada al medi ambient». Crits de «voti, voti, voti, CO2 qui no voti» o «això no és pas recent, el gel s'està desfent» van córrer pels carrers de la ciutat per part dels manifestants, d'entre els quals es trobava el regidor d'Iniciativa per Catalunya Verds de Banyoles (ICV-IdB) i recentment cap de llista de Catalunya en Comú al Congrés, Joan Luengo. El polític va confessar que «com a cap de llista pel Congrés i a més a més essent membre d'un partit polític que és ecologista des de fa molts anys, avui havíem de ser a aquí i també per dir que una de les coses que ens juguem el pròxim 28 d'abril són les polítiques a favor de mitigar el canvi climàtic. Totes les iniciatives ajuden i tant de bo això sigui l'inici d'una revolució verda no només a Catalunya, sinó a Europa i arreu del món». Una vegada aturats a prop de la Subdelegació del Govern espanyol, dos joves van protagonitzar un altre parlament criticant que totes les decisions referents al clima acaben en «paper mullat» i anunciant la presentació del moviment Extintion Rebellion Girona, que tindrà lloc el proper 28 de març. Els membres del moviment No a la MAT van anunciar i celebrar que han estat absolts del darrer judici, i un petit espectacle de foc en moviment va acompanyar els repics de la batucada durant la plantada. «Han vingut professors de la universitat, joves, famílies senceres; aquest era el nostre objectiu i jo crec que l'hem aconseguit», va reflexionar Barrero, entre clams i aplaudiments a favor d'un futur més just i sostenible.