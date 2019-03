La Fundació la Caixa destina 1,3 milions d'euros a projectes socials des de les oficines

La Fundació Bancària la Caixa ha destinat 1,3 milions d'euros a projectes socials locals de Girona durant el 2018 a través de les oficines de CaixaBank. CaixaBank i la Fundació han impulsat més de 370 projectes locals gironins amb aquesta partida que l'Obra Social.

CaixaBank va presentar aquesta setmana a l'oficina Store La Creu, les principals línies d'actuació de la seva Acció Social realitzada directament des de la xarxa d'oficines de les comarques de Girona. La Fundació Bancària la Caixa, a través de les oficines de CaixaBank a la demarcació de Girona, va col·laborar durant el 2018 amb 377 projectes d'entitats gironines a les quals va destinar un pressupost global d'1,3 milions d'euros.

Associacions com Càritas Girona, Fundació Drissa, Fundació Ramon Noguera, Hospital de Palamós, Fundació Tutelar de les comarques gironines, entre moltes altres, són exemples d'entitats locals que han rebut part d'aquestes ajudes.

Contra la pobresa i l'exclusió

La lluita contra la pobresa i l'exclusió és actualment una línia d'actuació prioritària per a l'entitat financera, tal com assegura en un comunicat. L'entitat destaca algunes de les accions que fa a Girona que es concreten, per exemple, en el suport a Càritas Girona pel Centre de Distribució d'Aliments que cobreix les necessitats bàsiques d'alimentació. També ha col·laborat amb programes de beques menjador a municipis com La Bisbal d'Empordà, Bàscara, Caldes de Malavella, entre altres.