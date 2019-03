Neix una associació per reivindicar els professionals de sala de l'hostaleria

«Dignificar l'ofici i millorar-ne el nivell». Aquests són dos dels objectius principals de l'Associació de professionals de sala de Girona, una entitat que neix impulsada per representants de l'Escola d'Hostaleria de Girona i destacats restaurants de la demarcació, i que la setmana entrant es presentarà als mitjans de comunicació i als professionals als quals té la intenció de donar servei. Aquesta associació és la primera que es crea a Catalunya per agrupar aquests professionals, i la tercera de l'Estat espanyol, després de les que ja hi ha a l'Aragó i a Madrid.

«Un bon servei a la sala d'un restaurant marca la diferència», assegura Laura Tejero, co-propietària del restaurant Divinum de Girona i secretària de l'entitat. Precisament per això, entre els objectius que s'ha marcat hi ha «oferir assessorament tècnic a totes aquelles activitats relacionades amb la professió per tal de proporcionar els elements necessaris per a una formació continuada a tots els professionals mitjançant l'organització de conferències, cursets de formació i reciclatge, tallers, monogràfics i tastos, dirigits específicament als professionals de sala».

I és que, com expliquen els impulsors de la iniciativa, «el de professional de sala és un concepte molt ampli» que en segons quins cercles no està prou valorat, al seu parer: «Va molt més enllà de portar plats a una taula, o de servir una beguda en una barra».

En aquest sentit, l'entitat, la creació de la qual es va formalitzar el passat mes de setembre, té com a finalitat primordial «promocionar i defensar el prestigi de la professió dels professionals de sala de les comarques gironines». Així, la intenció és que s'hi puguin associar tant professionals de l'hostaleria a títol individual com també empreses del sector de la restauració que vulguin facilitar un servei de formació continuada als seus empleats, i que a més podran accedir també a la borsa de treball que s'ha posat en marxa.

Altres activitats que s'ha proposat l'entitat passen per la «promoció, defensa i digulgació dels productes agroalimentaris de les comarques gironines» i també per mantenir relacions amb entitats similars d'altres indrets

L'Associació està presidida per Lluís Coll Nicolau, professor de l'Escola d'Hostaleria de Girona, amb Toni Gerez, cap de sala del restaurant Castell de Peralada, com a vicepresident. A la junta també hi ha Laura Tejero i Joan Morillo (del restaurant Divinun de Girona), Joan Manté (Motel de Figueres), Berenguer Grífuls (El Celler de Can Roca de Girona), Àngel Vilanova (que havia estat cap de restauració del Castell de Peralada) i Èric Oliu (ex-Celler de Can Roca). I disposa d'un web ( www.professionalsdesala.com) en què informa dels seus objectius, de les activitats que organitza i dels tràmits necessaris per fer-se'n soci, entre d'altres continguts.