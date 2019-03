Els pagesos gironins demanen fer batudes nocturnes i retirar les vedes per l'excés de senglars

Els pagesos gironins demanen fer batudes nocturnes i retirar les vedes per la caça del senglar a la demarcació. El motiu és la "població desmesurada" que hi ha i que malmet els conreus de la demarcació. "És necessari que els polítics facin lleis encara que no agradin a alguns col·lectius", assenyala el coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques gironines, Xavier Frigola. I és que el nombre de senglars que baixen als camps i destrossen els cultius preocupa als pagesos, per això sol·liciten que no hi hagi restriccions per caçar senglars. Frigola assegura que "no n'hi ha prou" amb la feina que poden fer els caçadors actualment. Des d'aquest col·lectiu reconeixen que la població és alta però descarten que es pugui caçar tot l'any, i demanen als pagesos que "prenguin mesures" com posar tanques electrificades.

La gran quantitat de senglars que campen per les comarques gironines preocupa a pagesos, caçadors i al Departament d'Agricultura. La realitat és que malgrat que ja fa uns anys que la problemàtica s'ha instal·lat a la demarcació, el nombre d'exemplars que fan malbé conreus continua sent "molt important". Això afecta els pagesos que demanen que es prenguin mesures per tal de reduir l'impacte.

En aquest sentit, proposen fer més batudes nocturnes, ja sigui amb Agents Rurals sols o acompanyats dels caçadors. "Cal que s'utilitzin tots els mitjans possibles i per tant incidir allà on el senglar està més present, amb batudes extra", concreta Xavier Frigola, coordinador d'Unió de Pagesos a les comarques Gironines.

Frigola assegura que amb el que es fa actualment "no n'hi ha prou" per poder contrarestar el mal produït pels senglars en els camps. "És important que polítics, caçadors i pagesos treballem conjuntament, però cal recordar que qui ho pateix som nosaltres", lamenta.

Per tot plegat, també ha reclamat que s'aixequin les vedes per caçar el senglar, perquè, segons Unió de Pagesos, "no cal" mantenir-ne. En aquest punt, els caçadors discrepen i consideren que "no és necessari" ja que no es pot acabar amb tota la població. "No pot ser que estigui obert tot l'any perquè no per tot arreu hi ha la mateixa problemàtica", assenyala el president de la Federació Catalana de Caça a Girona, Josep Blanquera.

Pi X. Dos agents rurals inspeccionant un dels senglars abatuts durant un recorregut nocturn | Imatge d'arxiu

Però Frigola alerta que si la població de porcs continua creixent "els problemes seran més grans", i recorda que les inversions que fan els pagesos són "molt importants". Per la seva banda, Blanquera es mostra "favorable" a fer actuacions en zones "on hi ha més conflicte", però també exigeix als pagesos "que hi posin de la seva part".

En aquest sentit, el president dels caçadors gironins proposa que s'instal·lin tanques electrificades per evitar l'entrada de porcs en camps. "Ja n'hi ha alguns que en tenen i allà els senglars no s'hi fiquen", assenyala Blanquera, que recorda que l'administració dona ajudes per poder-ho fer.



Una lluita d'egos

El conflicte entre caçadors i pagesos en relació a com cal lluitar contra les plagues de porcs senglars que malmeten els camps gironins, ha portat als dos col·lectius a discrepar de forma habitual. Blanquera considera que el que reclamen els pagesos és inviable. "No es pot deixar sense senglars tota la demarcació", assenyalen.

Frigola, en canvi, hi veu un "problema d'egos" entre uns i altres a l'hora de valorar quina és la millor manera de resoldre el problema. El coordinador d'UP a Girona conclou assegurant que "algú haurà de posar les coses al seu lloc" i pronostica que no serà "ni els pagesos ni els caçadors".