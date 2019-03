Persones properes al PSC preparen llista a Banyoles

Un grup de ciutadans banyolins propers al PSC està ultimant l'elaboració d'una candidatura amb la finalitat de presentar-se a les properes eleccions municipals del mes de maig. Aquesta nova proposta podria tenir com a cap de llista Quim Fernández, periodista i actual cap de premsa del subdelegat del govern central a Girona, Albert Bramon. El pare de Fernández, Joaquim Fernández, fou regidor de Banyoles per la Plataforma Progressista durant diverses legislatures. Aquest nou grup polític estaria en l'òrbita del PSC.

Entre els noms que es vinculen amb la nova formació política, al marge de Quim Fernández, hi ha també Núria Carreras, exregidora de la Plataforma Progressista i exdiputada al Parlament de Catalunya pel PSC; Miquel Vilanova i Collell, exregidor independent per Unió Democràtica de Catalunya; Lourdes Coll, exregidora d'Unió Democràtica de Catalunya; Joan Anton Abellán Manonellas, president del Centre d'Estudis Comarcals i expresident del Club Natació Banyoles; i Rafael Castañer i Sauras, empresari local del sector del calçat, entre d'altres.

Actualment, l'Ajuntament té una representació de 17 regidors repartits en quatre formacions polítiques: Convergència i Unió, Junts per Banyoles-ERC, la CUP i Iniciativa per Catalunya Verds.

De cara a les eleccions del 26 de maig, de moment, està confirmada la presentació de les candidatures de Junts per Catalunya-Banyoles amb Miquel Noguer com a cap de llista, Junts per Banyoles-ERC encapçalada per Jaume Butinyà, i Sumem Banyoles, una nova coalició entre la CUP i ICV que encara no ha donat a conèixer el seu cap de llista.