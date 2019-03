Comissen quatre senglars que usaven per ensinistrar gossos

La zona d´accés al tancat on hi havia els animals.

La zona d´accés al tancat on hi havia els animals. Agents Rurals

La Unitat d'Antifurtivisme dels Agents Rurals de Girona ha descobert que hi havia quatre senglars tancats en un recinte de dues hectàrees del Ripollès i que se'ls utilitzava per a l'ensinistrament de gossos de caça major. A més, en el mateix recinte, els agents hi van localitzar una gàbia trampa de grans dimensions i una menjadora automàtica.

Segons fonts del cos de protecció del medi ambient, s'ha localitzat el propietari de la zona i qui hauria presumptament capturat aquests animals. Per aquest motiu, els Agents Rurals han aixecat acta i han tramitat dues denúncies, unes infraccions que estan tipificades a la normativa de caça i de protecció dels animals.

Aquest no és el primer cop que es localitzen aquest tipus d'activitats a les comarques gironines. Per exemple, l'estiu passat, el Seprona de la Guàrdia Civil va denunciar el responsable d'una entitat de caça de Rabós d'Empordà per ensinistrar gossos de caça amb senglars en captivitat. I també van trobar una porta que s'utilitzava, com en el cas del Ripollès, per capturar els senglars i fer que, així, no poguessin sortir del terreny.

Durant la setmana passada, el cos d'Agents Rurals va fer 214 inspeccions i 33 denúncies de caça a tot Catalunya.