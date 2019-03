El dirigent de l'ANC detingut a Madrid haurà de declarar dimarts a Girona

El secretari nacional de l'ANC Jordi Alemany, que va ser detingut aquest dissabte a Madrid, va quedar en llibertat sense càrrecs ahir a la tarda, i el jutge de guàrdia de la capital espanyola li va indicar que es presenti dimarts al Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona per fer la seva declaració, segons van explicar fonts de l'entitat.

Alemany tenia una ordre de detenció per no presentar-se a declarar al jutjat com a investigat per les protestes de l'aniversari de l'1-O a la capital gironina. Està denunciat pels Mossos d'Esquadra per desordres públics, ultratge a la bandera, danys i delicte lleu de lesions per suposadament formar part del grup de manifestants que van entrar a la seu de la Generalitat i van despenjar la bandera espanyola.

La seva detenció es va produir dissabte hores abans de la manifestació contra el judici de l'1-O que es va fer a la capital espanyola, quan la policia va identificar Alemany per haver intentat treure una bandera i una pancarta a un participant en una manifestació que hi havia al centre de Madrid.

Un cop identificat, els agents van comprovar que hi havia un requeriment per part del jutjat gironí i el van detenir.

Segons l'ANC, durant la seva detenció va passar per dues comissaries i ahir va passar a disposició judicial als jutjats de la plaça de Castella. Quan en va sortir, l'esperaven la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident, Pep Cruanyes.

Alemany és el primer investigat que va ser citat pel Jutjat 4 de Girona per les mobilitzacions durant l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre en aquesta ciutat. Després de no presentar-se a declarar, el jutge va ordenar que fos arrestat i conduït al jutjat.