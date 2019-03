Entrenaments personals a mida que viatgen en temps real

Les primeres engrunes del projecte van començar quan Marc Alonso estava treballant al gimnàs Triops de la capital del Pla de l'Estany. En aquell moment, ara fa dos anys, «vaig identificar una necessitat en el mercat: molts dels clients que viatgen amb freqüència interrompien les meves sessions d'entrenament en marxar, aconseguint que es perdés part del ritme físic que havien guanyat». Arran d'aquest fet, Alonso es va proposar tirar endavant la pàgina web «MyTrainder», fruit de «l'empresa MyTripTrainer SL, que té el domicili fiscal a Barcelona, tot i que gran part de la gestió empresarial es du a terme des d'una oficina a Banyoles», aclareix Alonso. El mateix explica que es tracta d'un web que s'adapta a qualsevol dispositiu i que pretén «oferir entrenadors personals relacionats amb l'activitat física a temps real», de manera que la persona que vulgui entrenar, ho pugui fer a fins a sis ciutats europees diferents, entre les quals hi ha Girona.

Girona, Barcelona, Madrid, París o Berlín són les ciutats on actualment treballa «MyTrainder», amb l'objectiu d'ampliar el focus a nivell nacional, per exemple a punts com Bilbao, i també a nivell internacional, malgrat que, de moment, un dels reptes més destacats és la consolidació del servei i de l'oferta d'entrenadors en les esmentades ciutats.

L'entrenador personal i fundador del projecte, Marc Alonso, explica que després de plantejar-se la idea, va decidir «contractar l'economista Marc Masmitjà perquè em donés les nocions bàsiques que em feien falta per traslladar aquesta idea a la realitat». Per tal d'avançar en l'elaboració de la iniciativa, Alonso va optar per anar a Barcelona, on va crear un equip d'assessors perquè el guiessin en tots els passos que s'havien de seguir. «A través d'un coworking de Gràcia, vam començar a fer una proposta de la idea que es basava en un wordpress en el qual vam crear una primera oferta amb 50 entrenadors personals de Barcelona». Una vegada validada la idea, el següent pas va consistir a dissenyar un pla de negocis i constituir l'empresa «amb l'objectiu que poguessin entrar inversos i poder acceptar finançament privat per tirar endavant el projecte». De forma paral·lela, Alonso explica que en el darrer any i mig una de les altres tasques va ser la de constituir l'equip que hi ha darrere de «MyTrainder», integrat per sis persones, entre elles Roger Llorens, Sergi Caner, Clàudia Serra, Marc Ortega, Joan Rigau i ell mateix, amb el suport dels col·laboradors Ester Vilajoana, Simón Puig, Phil Smith, i Jordi Torras. El total de pressupost recaptat perquè el projecte sortís a la llum va ser de 70.000 euros, detalla el principal executiu i fundador. Pel que fa a l'ús del web, Alonso posa l'accent en què no només s'ofereixen els serveis d'entrenadors personals, sinó que també hi ha professionals d'un ampli ventall de propostes esportives com ara ioga, pilates o natació, entre altres. El mateix subratlla que el teixit d'experts que formen part de l'engranatge de «MyTrainder» es forma a través d'una reciprocitat entre els mateixos i els responsables del projecte a través de les xarxes socials. En aquests moments, Alonso especifica que el projecte està en una fase inicial, que en termes tècnics es diu «fase llavor», malgrat que aquest ja funciona i pretén anar ampliant els serveis.

Alonso subratlla que el projecte col·labora en diverses iniciatives solidàries, com ara Bosques Sostenibles, amb la qual s'ha establert un acord que consisteix en el fet que «part dels beneficis de les sessions d'activitats com Mindfulness i Paleotraining, aniran destinades a l'organització que es dedica a plantar arbres, fet que permetrà plantar almenys un arbre al mes». L'altra organització és Auara, una marca d'aigües embotellades la venda de les quals serveix per finançar projectes que permeten portar aigua potable als indrets més necessitats del món.