La Guàrdia Civil ha expedit 545 llicències d'armes curtes en cinc anys a Girona

L'any 2018 hi havia 8.459 llicències d'armes curtes de foc en vigor a tot Espanya. Es tracta d'una xifra destacada i que mostra que la tinença de revòlvers i pistoles per part de particulars és una realitat i que hi ha ciutadans que en tenen en possessió. A la província de Girona, en només cinc anys, la Guàrdia Civil ha donat 545 llicències per tenir aquestes armes de foc, que s'emparen sota l'anomenat permís B. Aquests tenen una vigència de tres anys.

De mitjana, se n'atorguen un centenar per any, i durant el 2017 -segons les últimes dades facilitades- es van aprovar 101 permisos. Aquestes llicències d'armes situen Girona com la dinovena província d'Espanya pel que fa a nombre de permisos donats durant aquell any per part de la Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil, situada a la comandància de Girona, que es troba al carrer d'Emili Grahit.

El permís tipus B permet tenir un revòlver o una pistola i el punt d'Espanya on es van aprovar més llicències d'aquestes armes de foc va ser Madrid, amb 2.426. I tot seguit, en segona posició, ja hi ha una província catalana, la de Barcelona (358). El tercer lloc és Granada (309) i el quart, Sevilla (298).

Amb les dades que el Govern espanyol ha donat al regidor de Compromís, al Grup Mixt del Senat, Carles Mulet, a través de la resposta a una pregunta a la cambra, es pot comprovar que la província de Girona és la segona de Catalunya pel que fa a nombre de llicències expedides entre els anys 2013 i 2017.



Segona província a Catalunya

A Barcelona, en cinc anys s'han atorgat fins a 2.033 permisos; a Girona, 545; a Lleida, 544, i a Tarragona, 329. S'ha de dir que, a totes les províncies catalanes, el nombre de llicències ha anat a la baixa a mesura que passaven els anys, mentre que a Girona s'ha mantingut amb el centenar de mitjana.

Una altra dada sobre les llicències d'armes curtes és el nombre de permisos que les àrees d'Intervenció d'Armes de la Guàrdia Civil van denegar. En els cinc anys que contempla la resposta del Govern espanyol al Senat, s'informa que la Guàrdia Civil va denegar 13 llicències de tipus B. Durant l'any 2013, se'n van refusar sis; el 2014, dues, i el 2015, cinc. A Madrid, durant els cinc anys que recull la resposta governamental al Senat, es van denegar 351 llicències i a Barcelona, 164.

A les subhastes que fa la Guàrdia Civil cada any a la comandància de Girona s'hi poden veure armes curtes, revòlvers i pistoles que tindran una nova vida si algú amb llicència se'n fa càrrec i les adquireix en subhasta.