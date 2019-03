El mercat setmanal d´Olot vol dir adéu al plàstic

Olot vol tenir el primer mercat setmanal de Catalunya lliure de bosses de plàstic. Per això, amb la voluntat d'avançar cap a aquest objectiu, a finals d'abril s'engegarà una prova pilot on hi participaran catorze parades, que començaran a repartir bosses biodegradables. Sobretot són parades de fruita i verdura, però també n'hi ha dues de planter i una de fruits secs. La iniciativa la impulsen l'Ajuntament d'Olot, l'associació de marxants i l'empresa Traç Verd (que és qui repartirà les bosses). Mentre duri la prova pilot, les bosses biodegradables sortiran a cost zero tant per als marxants com per als compradors. I després, en funció dels resultats, s'estudiarà com estendre-ho a la resta del mercat. Es calcula que anualment, al mercat setmanal d'Olot -que es fa cada dilluns- s'hi reparteixen més de 250.000 bosses de plàstic.

A finals d'abril, catorze parades del mercat setmanal d'Olot substituiran les bosses de plàstic per altres de biodegradables. Es tracta d'una prova pilot, que té com a objectiu aconseguir que el mercat es converteixi en el primer de Catalunya lliure de plàstics.

En aquesta primera fase, hi participaran onze parades de fruita i verdura, una de fruits secs i dues de planter (de les 48 que hi ha, deixant de banda les de roba). Quan comenci la prova, aquestes parades tindran dos tipus de bosses biodegradables: una de 30x40 centímetres (per a la compra a granel) i una tipus samarreta de 40x50 centímetres (és a dir, amb nanses).

De moment, aquesta iniciativa tindrà cost zero tant per als marxants com per als compradors (perquè l'empresa Traç Verd buscarà patrocinadors). El regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, explica que des de l'Ajuntament "no es pot imposar ni obligar" fer el canvi, perquè la llei permet que puguin fer-se servir bosses de plàstic si es paguen.

"Però sí que ens agradaria eliminar plàstic, i la veritat és que això s'uneix amb una demanda feta pels mateixos productors", recorda Vayreda. A finals de l'any passat, es va fer una enquesta a 43 marxants d'alimentació i planter del mercat setmanal d'Olot. I d'aquests, el 86,8% es van mostrar disposats a canviar les bosses de plàstic per altres de biodegradables). Es calcula, que anualment, des del mercat d'Olot es reparteixen entre 250.000 i 300.000 bosses de plàstic.



25.000 bosses biodegradables



Un cop acabi la prova pilot, l'Ajuntament, els marxants i l'empresa Traç Verd n'avaluaran els resultats. En total, segons ha explicat el representant de Traç Verd, Joel Busquets, es repartiran unes 25.000 bosses biodegradables (entre grans i petites).

"Es tracta d'una campanya perquè tant compradors com clients agafin consciència; és a dir, que actuïn per convenciment", concreta el regidor de Promoció Econòmica. Un cop acabi la prova pilot, si és efectiva, es buscarà la manera d'estendre la iniciativa a totes les parades de marxants del mercat setmanal d'Olot.

En paral·lel a aquesta iniciativa, amb l'objectiu de facilitar l'aparcament i l'accés al mercat setmanal, des d'avui mateix els marxants d'alimentació i planter lliuraran als compradors 450 hores d'aparcament gratuïtes a la zona blava de la ciutat. És una acció promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la UTE Aparcament Olot.



"Continuar millorant"



El regidor de Promoció Econòmica ha explicat que aquestes iniciatives s'afegeixen "a les iniciades l'any passat coincidint amb el retorn de les parades al Firal". En concret, es tracta de millores realitzades en relació a la neteja i selecció de residus, així com en la imatge de les parades aprofitant la tornada de les 48 parades d'alimentació i planter al Passeig d'en Blay, després de les obres de remodelació.

Amb la millora de l'espai físic urbà destinat al mercat es van agrupar les parades per producte de venda, es va eliminar la presència de vehicles estacionats al passeig (facilitant-ne l'aparcament en zones properes) i es van deixar zones de pas entre línies de parades per facilitar la circulació dels compradors per totes les zones del mercat.

Per millorar i homogeneïtzar la imatge de les parades i potenciar-ne el seu atractiu, a finals de 2018 totes les parades havien eliminat les estructures que obstaculitzaven el pas als compradors (carpes, elements de protecció del sol o aixopluc en cas de pluja subjectats als arbres o mobiliari públic...) i a principis del 2019, un 80% de les parades d'alimentació i planter havien adaptat l'estructura de la parada seguint els criteris de colors de la carta del Nucli Antic, mentre que la totalitat havien col·locat un faldó (de la mateixa tipologia cromàtica i de teixit que el tendal) per a la bona disposició de les mercaderies i per evitar que les caixes buides a la vista. Al mateix temps, des del dilluns 1 d'octubre de 2018, quan el sector d'alimentació i planter va tornar al passeig d'en Blay, tots els marxants han col·locat una superfície sota la seva parada per protegir el paviment del Firal.

Com a millora en la recollida i separació de residus, els marxants del mercat disposen d'un contenidor de 240 litres d'orgànica amb la identificació de la parada o parades corresponents amb l'objectiu de saber, d'una banda, quina quantitat de residus genera cada parada i, de l'altra, si la separació es fa adequadament. Des del 2016, anualment es realitza una convocatòria d'una línia d'ajuts als titulars de les parades d'alimentació i planter que mantenen en òptimes condicions de neteja l'espai que tenen assignat els dilluns. La partida prevista per cada exercici ha estat d'uns 2.000 euros i se n'han beneficiat 50 marxants.