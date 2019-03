Un fàrmac provat a Girona, clau per tractar un tipus d'esclerosi

Un nou medicament provat a Girona obre una nova via per tractar els afectats d'esclerosi múltiple progressiva, una forma de la malaltia per a la que fins ara no hi havia un tractament específic. L'oncrelizumab, registrat per la farmacèutica Roche amb el nom Ocrevus, és segons la companyia, el primer que ha demostrat ser «eficaç» en les formes amb brots de la malaltia, la remitent-recurrent i la secundària progressiva amb brots, així com la primària progressiva. Per a aquesta darrera, que representa el 10% dels casos i evoluciona ràpidament a una incapacitat irreversible, és la primera i única opció terapèutica amb indicació aprovada.

L'autorització del fàrmac per part del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social s'ha basat en els resultats de tres assaigs clínics amb la participació de dinou hospitals de l'Estat, amb prop de 2.400 pacients avaluats. Set hospitals catalans han pres part en els estudis que avalen l'autorització de la teràpia, entre ells l'hospital Josep Trueta de Girona, que hi ha participat amb una desena de pacients, segons fonts del centre.

«La forma primària progressiva de la malaltia ha estat òrfena de tractament, perquè fins ara no n'hi havia cap que fos capaç de produir un benefici en el pacient», va assenyalar fa uns dies el cap de la Unitat de Neuroimmunologia-Esclerosi Múltiple de l'hospital Clínic de Barcelona, Albert Saiz, en la presentació del medicament. «Quan parlem d'esclerosi múltiple primària progressiva, estem davant d'un tipus de malaltia en què els pacients evolucionen de forma contínua i la seva discapacitat augmenta de forma progressiva. Disposar d'un fàrmac que ha demostrat eficàcia per reduir aquesta progressió suposa una gran esperança per molts pacients i ajudarà a què el curs de la malaltia sigui més indolent i millori la seva qualitat de vida», va dir.



Cada sis mesos

L'administració del tractament és per via intravenosa cada sis mesos, sense que facin falta efectuar controls de rutina entre les dosis.

En aquest sentit, l'especialista de l'hospital Clínic va assenyalar que a més d'una alta eficàcia i la seguretat per al pacient, el fàrmac ofereix una càrrega baixa per al malalt i pel sistema sanitari.

«Hi ha tractaments que impliquen que el pacient hagi d'assistir mensualment a l'hospital per fer-se controls clínics i analítics, i altres que l'obliguen a punxar-se un dia sí i un altre no o setmanalment. Però l'ocrelizumab s'administra cada sis mesos, el que suposa que el pacient ha d'anar a l'hospital només dos cops l'any», apunta. Així, afegeix, «s'eviten les absències a la feina, s'optimitzen els recursos econòmics per la reducció de les visites hospitalàries i es facilita una adherència total al tractament».