La Diputació aportarà dos milions d'euros a la Casa Pastors

La Diputació de Girona ha aprovat avui aportar 2 milions d'euros per convertir la Casa Pastors de Girona en el futur Museu d'Art Contemporani enmig de les crítiques de l'oposició, que han considerat que una decisió tan important no es pot prendre tres mesos abans d'acabar el mandat.

Lluc Salellas (CUP), Juli Fernández (PSC) i Pau Presas (ERC) han advertit que aquesta inversió hipotecarà el futur govern de la Diputació, ja que s'estarà pagant fins el 2021, i han lamentat que no estigui prevista quina relació tindrà l'ens provincial amb l'equipament i si caldrà fer noves aportacions. A més, Salellas s'ha queixat que no hi ha projecte museístic ni pla de viabilitat.

El diputat de PDeCAT Albert Piñeira ha replicat que el compromís dels dos milions d'euros es va assumir en un acord el 9 de juny de 2017, de manera que la decisió no és d'última hora sinó que estava decidit des de fa dos anys. La decisió s'ha aprovat amb el vot en contra de la CUP, les abstencions d'ERC i PSC i els vots a favor d'IdS i CiU.



Un projecte de 5,3 milions d'euros

El desembre passat, la Junta de Govern de l'ajuntament de Girona va aprovar definitivament el projecte d'adequació de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art Modern i contemporani de Girona per 5.304.329,95 euros (IVA inclòs). El projecte, obra del despatx de Jordi Bosch Genover, té com a objectiu recuperar el caràcter unitari de l'organització interna de l'equipament utilitzant un llenguatge arquitectònic contemporani i mantenint la imatge exterior de l'edifici. En aquest darrer aspecte, els paraments de muralla medieval que es conserven a la planta baixa es deixaran vistos i se sanejaran perquè es puguin identificar fàcilment.

Aportació de la Generalitat

El Govern ha aprovat aquest dimarts destinar 800.000 euros a l'Ajuntament de Girona per al finançament de les obres de rehabilitació de l'edifici de la Casa Pastors com a futur Museu d'Art Modern i Contemporani de la ciutat.