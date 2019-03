Els experts preveuen una primavera «complicada» per als al·lèrgics al pol·len

Els investigadors de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB (ICTA-UAB) preveuen una primavera «complicada» pels al·lèrgics al pol·len. Les importants pluges de la tardor i un hivern de temperatures suaus s'ha traduït en una important pol·linització d'espècies com les gramínies que es podria estendre a d'altres com el plataner, la parietària o l'olivera si no plou amb força durant la primavera o pugen les temperatures de manera sobtada.

En roda de premsa aquest dimarts, Jordina Belmonte, investigadora de l'ICTA-UAB, ha explicat que no es preveu una primavera de «rècord» pel que fa a la pol·linització, però si de concentracions superiors a la mitjana dels últims anys. En aquest sentit, ha destacat que el factor diferencial han estat les pluges de la passada tardor i el poc fred d'aquest hivern. Uns factors que combinats, ha afegit, «faran que els al·lergòlegs tinguin molta feina».

Amb tot, Belmonte ha puntualitzat que aquestes previsions podrien canviar si la primavera és força plujosa, especialment durant les hores diürnes quan les plantes estan obertes, i també si les temperatures passessin força ràpidament a ser superiors a les esperades per aquestes dates. Això podria fer que les floracions i pol·linitzacions duressin menys temps de l'habitual i, per tant, afectessin durant menys temps.



Increment de les al·lèrgies

Teresa Garriga, especialista en al·lergologia a l'hospital Vall d'Hebrón, ha recordat que les malalties al·lèrgiques han augmentat notablement en els últims anys a Catalunya fins el punt que «les al·lèrgies cròniques» ja afecten el 14,7% dels adults (vuitè problema de salut) i al 10,4% dels nens (segon problema de salut).

Segons dades de l'Enquesta de Salut a Catalunya 2015, en la franja d'edat de 15 a 44 anys, són el primer problema de salut en els homes i el segon en les dones. A més, alguns estudis indiquen que s'han duplicat en els últims 15 anys en els països desenvolupats, afectant el 25% de la població i es preveu que en dues de dècades puguin afectar al 50% de la població amb un gran increment en la població pediàtrica.

Garriga també ha apuntat un increment de les al·lèrgies complexes, és a dir, quan un malalt és al·lèrgics a diferents tipus de pol·len a la vegada, i un avançament en l'aparició dels símptomes entre els nens. Aquí, la doctora ha alertat que si bé fins ara es creia que no calia fer les proves diagnòstiques als menors de 5 anys, l'aparició dels símptomes en nens i nenes de dos i tres anys convida a visitar un especialista tant bon punt els pares sospitin.

L'augment de persones al·lèrgiques està fent, segons Garriga, que la situació actual de l'assistència al·lergològica a Catalunya estigui fregant la saturació. Aquí, ha recordat que l'OMS recomana que els sistemes de salut tinguin un al·lergòleg per cada 50.000 habitants, una xifra, ha lamentat, que no es compleix a Catalunya. A Girona, per exemple, el sistema públic de salut compta amb dos especialistes per a una població de 750.000 persones.

Donada aquesta saturació, Garriga ha recordat a les persones al·lèrgiques de la necessitat de seguir els tractaments que se'ls prescriguin per evitar la saturació dels serveis d'urgències que en pics de concentració de pol·len multipliquen per tres les visites relacionades amb les al·lèrgies. També ha recomanat a les farmàcies que, en previsió d'una major demanda, es facin amb un estoc suficient de tractaments contra les al·lèrgies.

Per últim, i com cada any, els al·lergòlegs recomanen que les persones que notin els primers símptomes vagin al metge per ser diagnosticats i començar el tractament el més aviat possible.