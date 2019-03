Ahir finalitzava la pròrroga del desnonament a la víctima mortal d´Estanyol

Ahir finalitzava la pròrroga del desnonament a la víctima d'Estanyol. Conxita Feliu havia d'abandonar la casa aquest 19 de març però tot apunta que va decidir suïcidar-se. Avui es realitzarà l'autòpsia al cadàver, que d'entrada no presentava signes de criminalitat. La investigació sobre els fets relacionats amb la mort està dirigida pel jutjat d'Instrucció número 3 de Girona.

La troballa del cos sense vida de la dona va ser per part de la comissió judicial del servei comú dels jutjats de Girona, quan va anar a executar el desnonament, suspès en una ocasió anterior.

Es van trobar la dona a dins d'un cotxe i amb gas al seu interior. Això va fer que s'activessin els serveis d'emergències i que els forenses, finalment van certificar la mort de la qui era la cosina germana de la farmacèutica d'Olot, Maria Àngels Feliu.



Nul·litat d'un contracte

Segons informa el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), aquest llançament és conseqüència -és l'execució provisional- d'una sentència de primera instància, confirmada per l'Audiència de Girona, que estimava una demanda en favor de la nul·litat d'un contracte entre una mercantil -que no està relacionada amb el sector immobiliari- i un particular, la víctima.

Aquest contracte incloïa la cessió d'ús de la vivenda on ahir es va desplaçar la comitiva judicial. La sentència de Primera Instància va ser dictada el 16 de març de 2018. I va ser confirmada el 14 de juny per L'Audiència de Girona.

El TSCJ remarca que es tracta d'un procediment amb les dues parts personades, amb advocat, amb oposició d'una part a les pretensions de la part demandant. Un cop confirmada per l'Audiència de Girona, la part demandant va instar l'execució provisional de la sentència, per tant materialitzar la pèrdua de la cessió d'ús de la vivenda per nul·litat d'un contracte entre les parts.

La part demandada va demanar una pròrroga, que des del jutjat es va acordar i que finalitzava ahir, 19 de març. La dona però,finalment no va abandonar la casa sinó que va ser trobada morta, tot apunta, per un suïcidi. Els Mossos d'Esquadra tenen oberta una investigació en aquesta línia.

Dimarts a la matinada, va enviar missatge a un grup de Whatsapp on s'acomiadava de la gent i els deia que marxava de la masia. Però al cap d'unes hores, se la va trobar morta.