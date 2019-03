Un conductor begut sense carnet es fa passar pel seu germà i acaba detingut a Vilablareix

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilablareix un conductor begut que no tenia permís i que va donar una identitat falsa.

L'home no duia la documentació a sobre i va indicar als Mossos la identitat del seu germà.

L'arrestat és un jove de 22 anys, de nacionalitat gambiana i veí de Salt. Aquest va quedar arrestat com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària i un delicte d'usurpació d'estat civil.

Els fets van passar a la sortida 7 de l'autopista AP-7, dins el terme municipal de Vilablareix, on els agents de trànsit estaven fent un control d'alcoholèmia.

Cap a les set del matí de diumenge, els Mossos van veure que un conductor tenia dificultats per pagar i sortir del peatge de l'autopista. Els agents es van acostar al turisme i van veure que el seu conductor presentava símptomes de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques.

Quan el van identificar, l'home no portava cap document i va expressar verbalment una identitat. Al cap d'una estona al lloc es va presentar el germà del conductor, per portar la documentació d'aquest. Llavors els Mossos van comprovar que el conductor havia donat una identitat falsa, concretament la del seu germà, que havia portat la documentació.

En comprovar la documentació correctament, els Mossos van veure que no li constava cap permís de conduir.



Triplicava la taxa

Seguidament, li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0.55 mg/l en aire expirat, més de tres vegades per sobre del límit màxim permès que en aquest cas era de 0.15 mg/l.

Per això, el conductor va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sota la influència de begudes alcohòliques i per conduir sense haver obtingut mai el permís, a més d'un delicte d'usurpació d'estat civil, per fer-se passar pel seu germà.

L'home, que té antecedents, va passar el dia 18 de març a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.