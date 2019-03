El curs arrencarà el 12 de setembre per a tot l'alumnat

La repesca de les assignatures que l'alumnat d'ESO suspengui aquest curs es farà entre el 20 i el 26 de juny –les classes acaben el 21–, segons ha informat el Departament d'Educació als sindicats i als centres. Això modifica el calendari que la mateixa Conselleria va aprovar per al curs 2018-2019, un canvi que encara no és oficial però que s'ha inclòs en l'esbor-rany amb les dates clau del proper any escolar. Segons aquest document, el curs 2019-2020 començarà el dijous 12 de setembre per a tothom i no només per als estudiants d'educació infantil, Primària i ESO, tal com passava fins ara.

Quan feia menys de dos mesos que havia arrencat el curs, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va anunciar la supressió dels exàmens de setembre a l'ESO i que aviat passarà el mateix amb els de primer de Batxillerat. Ara, a punt d'entrar en l'últim trimestre, el Departament enllesteix l'oficialització de les dates de les proves extraordinàries del juny, després de l'avaluació final ordinària.

Divendres, va plantejar el canvi a la mesa sectorial d'educació amb els sindicats que representen els docents, poques setmanes després que el Consell Escolar de Catalunya considerés «que la comunicació de les modificacions introduïdes en el calendari del curs 2018-2019 no s'ha fet correctament» i que «això podria afectar les condicions laborals dels docents» –segons consta en un dictamen datat el 26 de febrer.

L'òrgan consultiu també va discrepar de la unificació del començament de curs el 12 de setembre i proposava a Educació que contemplés la possibilitat de retardar l'inici de les classes de Batxillerat i dels cicles formatius de grau mitjà fins al dilluns 16; una indicació que el Departament no ha recollit.

El portaveu d'Ustec·STEs al Consell Escolar de Catalunya, el gironí Xavier Díez, va advertir de la complicació logística que suposa per als centres –especialment per als de grans dimensions– que el gruix de l'alumnat torni a classe el mateix dia i va criticar Educació per no respectar «unilateralment» els canvis del Consell. Un rebuig que també ha expressat el sindicat de secundària Aspepc-SPS, que lamenta que el Departament no escolti «les peticions de la part sindical respecte als problemes organitzatius que pot comportar».

Les dues formacions també coincideixen en l'oposició a fer la repesca de les matèries suspeses a l'ESO al juny. Díez va remarcar les dificultats organitzatives avisades pel Consell Escolar i va apuntar que les dates poden afectar possibles viatges de final de curs; a més de denunciar «la negociació autoritària» d'Educació, «que genera un clima de desconfiança en el professorat». Aspepc-SPS treu valor a l'argument d'Educació, per a qui els exàmens de setembre no tenen sentit perquè s'avalua per competències.