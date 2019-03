Puigdemont col·loca el seu amic Jami Matamala de número 1 al Senat

Carles Puigdemont va sacsejar ahir la llista del PDeCAT al Senat per a les comarques de Girona i va canviar el cap de llista previst inicialment per col·locar el seu amic i confident Josep Maria (Jami) Matamala. L'empresari gironí, que l'ha acompanyat en el seu periple per Europa, serà el candidat al Senat en detriment de l'actual senador, Joan Bagué, al qual el partit li havia comunicat dies enrere que repetiria al capdavant de la llista a la cambra alta.

L'expresident de la Generalitat és un pou de sorpreses i ahir va aconseguir que el Consell Nacional del Partit Demòcrata aprovés l'entrada de Jami Matamala i la sortida de Bagué de la llista. El número dos de la candidatura serà l'alcalde del Port de la Selva i president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera. El tercer lloc és una incògnita i l'únic que s'ha revelat, de moment, és que l'ocuparà una dona.

Pel que fa a la llista del Congrés, no hi va haver sorpreses d'última hora perquè finalment es va confirmar que Jaime Alonso-Cuevillas (un dels advocats de Puigdemont) serà el cap de llista, tal com ja estava anunciat. Cuevillas té una casa de segona residència a l'Estartit. Seguidament, en segona posició s'ha designat el llagosterenc Sergi Miquel, que actualment ocupa el càrrec de diputat al Congrés. A continuació, l'exconsellera de Salut del PSC Marina Geli, i en quart lloc, el president del Partit Demòcrata a la Garrotxa, David Coromina, que també és un dels precandidats que va decidir l'assemblea comarcal, al costat de Jordi Xuclà, a qui va guanyar només per un vot. S'ha reservat la cinquena posició per a la presidenta del PDeCAT al Gironès i regidora de Salt, Fanny Carabellido, i, per últim, s'ha especulat que el candidat que podria tancar la llista fos Ramón Cotarelo, que fa uns mesos que viu i està empadronat a Girona.



Regidor a Girona

L'amic íntim de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Maria Matamala, va començar a militar a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) l'any 1977, a més d'encarregar-se de presidir el comitè local del partit sobiranista. Al llarg de la seva llarga trajectòria política, Jami Matamala també va ser regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a l'oposició a l'Ajuntament de Girona entre els anys 1987 i 1995, una temporada en què el PSC governava a la ciutat. Pel que fa al comitè local, concretament va estar-hi 12 anys i, a més, també va ser diputat provincial a Girona.