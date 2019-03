Impulsen la medicina de precisió per prevenir el càncer

Investigadors gironins participaran en un projecte de recerca per impulsar la medicina de precisió en la prevenció del càncer. La iniciativa, que ha rebut finançament de l'AECC-Catalunya contra el Càncer està liderada des de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i se centrarà a estudiar com el risc de patir la malalta depèn de la susceptibilitat genètica i de la seva interacció amb els estils de vida, sobretot amb la dieta.

Sota el títol «Cribratge genètic i metabòlic cap a la medicina de precisió en la prevenció del càncer», aquest treball l'efectua un consorci format per setze grups de recerca de dotze províncies diferents, entre els quals hi ha l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, l'Idibgi.

L'objectiu del projecte és establir l'associació d'un gran nombre de factors coneguts i desconeguts per calibrar els riscos cancerígens i millorar la prevenció en determinats tipus de càncer com el colorectal, el de mama, de pròstata, d'estómac o la leucèmia limfocítica crònica amb la finalitat última «no només per reduir la morbiditat, sinó també els costos derivats de l'atenció mèdica que es dispensa als pacients oncològics», apunta l'associació d'ajuda als malalts de càncer i les seves famílies.



Models de predicció del càncer

L'investigador principal del projecte i cap del grup de càncer colorectal de l'Idibell, el doctor Víctor Moreno, assenyala que, a més d'analitzar el risc de càncer a partir de la genètica i els hàbits de vida, els investigadors també estudiaran les dades del metaboloma, que és el conjunt de molècules petites que circulen per la sang i que tenen funcions clau per a la cèl·lula.

El doctor Rafael Marcos-Gragera, responsable del grup d'Epidemiologia descriptiva, genètica i prevenció del càncer de l'ICO-Idibgi, destaca que «en aquest projecte proposem desenvolupar i establir models predictius de risc i pronòstic de càncer».

«Som un consorci de grups de recerca epidemiològica en possessió de mostres biològiques, dades epidemiològiques i dietètiques de 6.008 casos dels càncers més comuns i 4.098 controls de població», detalla l'especialista gironí, que assenyala que l'objectiu d'aquest nou projecte de recerca és «genotipar les mostres reclutades per detectar variants genotípiques (SNPs) en la població que ens ajudin a identificar els factors de risc genètic».

«A més, a partir del sèrum sanguini planegem fer l'anàlisi de metabolòmica. Aquestes dades, combinades amb l'abundant informació epidemiològica i dietètica, s'utilitzaran per construir models de risc d'aparició de càncer, estratificar la població i així prevenir la malaltia d'una manera més eficient (i rendible)», subratlla l'investigador de l'ICO a Girona.

«Les dades serien una font valuosa per a diverses anàlisis ambientals, d'estil de vida, associació metabòlica i causalitat (a través de l'aleatorització mendeliana) en epidemiologia i prevenció del càncer. Finalment, a causa del seguiment dels pacients, s'extrauran les dades per al pronòstic i la reducció de la recurrència del càncer a través de la prevenció terciària», continua.

«La nostra tasca final és aplicar els models de risc que portaran un nou paradigma per al cribratge del càncer en l'atenció mèdica moderna», conclou el doctor Marcos-Gragera.