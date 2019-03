L´Ajuntament de Bescanó havia ajudat la dona morta del mas d´Estanyol

El 19 de març finalitzava la pròrroga del desnonament de la finca on vivia la víctima mortal d'Estanyol. Conxita Feliu havia d'abandonar la casa aquest dimarts però, en canvi, va aparèixer sense vida en un cotxe aparcat al pati i amb bombones de gas a dins. La dona s'hauria tret la vida i aquesta és la principal línia d'investigació dels Mossos d'Esquadra. Els forenses no van trobar cap indici de criminalitat en examinar el cos.

La investigació sobre els fets relacionats amb la mort està dirigida pel jutjat d'Instrucció número 3 de Girona. La troballa del cos sense vida de la dona –cosina germana de la farmacèutica d'Olot Maria Àngels Feliu– va produir-se quan la comitiva judicial del servei comú dels jutjats de Girona anava a executar el desnonament. Aquest llançament, de tipus mercantil, ja s'havia suspès en una ocasió anterior. L'Ajuntament de Bescanó ahir ho va explicar en un comunicat en què va assegurar que havia donat suport a la dona a través dels serveis socials per poder-ho aturar de nou.

El mateix comunicat assegurava que la veïna d'Estanyol havia estat atesa pels serveis socials del municipi i que aquests sabien dels problemes que patia. El document afegeix que els tècnics del Servei Bàsic d'Atenció Social sabien de l'ordre de desnonament de l'habitatge on vivia i que es va treballar per aturar-lo, amb la qual cosa van aconseguir finalment la pròrroga. L'Ajuntament també destaca que els serveis del consistori van intervenir «de forma continuada en aquest cas» i se li van oferir recursos i serveis als quals «aquesta veïna s'hi va poder acollir, i respectant, en tot cas, la seva voluntat».



Nul·litat d'un contracte

Segons el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), aquest desnonament era la conseqüència d'una sentència de primera instància, confirmada per l'Audiència de Girona, que estimava una demanda en favor de la nul·litat d'un contracte entre una mercantil –que no està relacionada amb el sector immobiliari– i un particular, la víctima. Aquesta mercantil estava liderada per un familiar de la difunta, segons fonts coneixedores dels fets.

El contracte, segons el TJSC, incloïa la cessió d'ús de l'habitatge on dimarts es va desplaçar la comitiva judicial. La sentència de Primera Instància va ser dictada el 16 de març de 2018 i va ser confirmada el 14 de juny per l'Audiència de Girona.



Execució provisional

El TSCJ assegura que es tracta d'un procediment on hi havia les dues parts personades amb advocat, amb oposició d'una part a les pretensions de la part demandant. Un cop confirmada per l'Audiència de Girona, la part demandant va instar l'execució provisional de la sentència, per tant, demanava materialitzar la pèrdua de la cessió d'ús de la masia per nul·litat d'un contracte entre les parts.

La part demandada va demanar una pròrroga que des del jutjat es va acordar i que finalitzava abans-d'ahir, 19 de març. La dona, però, finalment no va abandonar la casa sinó que va ser trobada morta.

Dimarts a la matinada, Conxita Feliu va enviar un missatge a un grup de Whatsapp en el qual s'acomiadava de la gent i els deia que marxava de la masia. Poques hores després d'haver enviat el missatge, se la va trobar morta. El domicili que havia de cedir és el mas anomenat can Cendra, d'Estanyol. La casa pairal de la família Feliu de Cendra. Feliu procedia d'una família amb un llarg llinatge i molt coneguda a Girona.



Un llinatge molt conegut

La mare de la víctima mortal és Ana María Lajusticia, una coneguda bioquímica basca que havia estat professora de física a l'institut Vicens Vives de Girona. Aquesta dona va aterrar a les comarques de Girona l'any 1948. Va entrar a treballar a les Mines d'Osor cap als anys 50 i el mateix any es va casar amb Manel Feliu de Cendra –germà del pare de Maria Àngels Feliu–, un propietari agrícola amb qui va tenir sis fills: quatre noies i dos nois. Segons apunten fonts municipals, Ana María Lajusticia es va divorciar de Manel Feliu de Cendra i va marxar a Barcelona, etapa en la qual es va començar a fer famosa, entre d'altres, per publicar llibres de vida saludable i també per tirar endavant la seva pròpia marca de complements nutricionals, com ara magnesi, col·lagen o vitamines, entre d'altres.

El tràgic succés de dimarts es va convertir en la conversa de molts veïns de Bescanó, ja que la dona era molt coneguda a la zona. Conxita Feliu vivia en aquesta casa des de feia un temps, després d'haver regentat un hotel a Barcelona i un restaurant a Girona, on podrien haver començat els problemes econòmics, segons asseguren fonts coneixedores del cas.



Can Cendra d'Anglès

Veus properes a l'entorn expliquen que Manel Feliu de Cendra era hereu de la família Cendra, que tenia diverses propietats a la comarca i es dedicava al negoci de la fusta, ja que tenia una serradora i comercialitzava. La casa patrimonial de la família es trobava a Estanyol i correspon amb el mas on vivia Conxita Feliu, que data de l'any 1601 segons la inscripció sobre pedra que figura a la porta principal de la casa pairal. En un moment determinat, els Cendra van marxar d'Estanyol i van anar a viure a Anglès, a una casa senyorial que van comprar i que actualment correspon a la seu de l'Ajuntament. A finals del segle XIX, la residència va ser restaurada per l'arquitecte Rafael Masó. Les mateixes fonts expliquen que cap als anys 70, Manel Feliu s'hauria venut la casa d'Anglès i hauria anat a viure a Estanyol.