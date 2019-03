El nombre de gironins vivint a l´estranger es triplica en una dècada

El nombre de gironins que resideixen a l'estranger pràcticament s'ha triplicat en els darrers deu anys. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a 1 de gener de 2019 hi havia 27.445 gironins (tant nascuts aquí com amb la nacionalitat adquirida) que residien en algun altre país, mentre que l'any 2009 eren només 10.264. Els tres països on més emigren els gironins són França, Alemanya i el Regne Unit.

La quantitat de gironins que viuen a l'estranger ha seguit una línia constantment ascendent durant la darrera dècada. La forta crisi econòmica que es va viure a partir de 2008 sense dubte hi ha contribuït, cosa que ha fet que cada cop més joves hagin decidit marxar a altres països a la recerca d'oportunitats laborals. També hi ha hagut alguns casos en què immigrants que havien arribat a les comarques gironines durant l'època de bonança econòmica i havien adquirit la nacionalitat espanyola han decidit tornar al llarg d'aquest temps als seus països d'origen.

Els cinc principals destins dels gironins que marxen a viure a l'estranger són europeus. En primera posició es troba la veïna França, on viuen 7.765 gironins. En aquest cas, la proximitat és probablement un factor decisiu. En segon lloc hi ha Alemanya, amb 3.356, i el tercer lloc és per al Regne Unit, amb 1.998. Molts dels gironins vivint en terres britàniques, doncs, hauran seguit amb interès les darreres votacions sobre el Brexit. En quart lloc es troba el primer país llatinoamericà: Argentina, on hi ha 1.710 gironins que hi resideixen, i a continuació hi ha Suïssa, amb 1.629.

A continuació, en sisè lloc, es troba Bèlgica, on hi ha 1.407 gironins que hi viuen. Tot seguit hi ha els Estats Units, amb 1.147, i Xile, amb 781. Finalment, les dues darreres posicions d'aquest «top 10» són per a Andorra, amb 724 gironins que hi viuen, i Mèxic, amb 663. Altres països amb quantitats destacades de gironins vivint-hi són Països Baixos (531), Brasil (444), Uruguai 8435) o Veneçuela (364). Molt a prop se situen Equador (363) i Gàmbia (334). S'ha de tenir en compte que, per elaborar aquestes estadístiques, s'utilitzen les xifres oficials de registre, de manera que no hi consten totes aquelles persones que no han comunicat els canvis de residència a l'administració espanyola.



Més emigrants que la mitjana

En el darrer any -entre l'1 de gener de 2018 i el primer dia de 2019-, el nombre de gironins residents a l'estranger ha augmentat un 7,35%, tot passant de 25.565 als 27.445 actuals. Es tracta d'un creixement molt superior al del conjunt de l'Estat, on la mitjana de persones que van marxar a viure a l'estranger va augmentar només un 2,5% durant aquest mateix període.

Amb relació als grups d'edat, el principal grup (16.250 persones) de gironins que emigren són persones en edat de treballar. Tot i això, també hi ha 7.082 menors de setze anys vivint a l'estranger i també 4.113 persones amb més de 65 anys. Pel que fa al sexe, hi ha més homes (14.154) que no pas dones (13.291) residint a l'estranger.

Si s'observen les dades del conjunt de l'estat, els països estrangers on resideixen més persones de nacionalitat espanyola són Argentina, França i Alemanya. Els països amb un major increment en termes relatius, però, van ser el Regne Unit (on van incrementar en un 8,8%), Marroc (7,2%) i Suècia (6,9%). En canvi, Perú, amb un 0,8%, i Brasil, amb un 0,3%, van ser els que van presentar uns increments més moderats. D'altra banda, la població espanyola vivint a Veneçuela va registrar un descens del 9,2%.