La Cambra tem que pujar el sou a l'alumnat d'FP dual desincentivi les empreses

La Cambra de Comerç de Girona veu amb preocupació que el Departament d'Educació apugi les beques de l'alumnat de formació professional dual per fer pràctiques, que s'equiparen amb el salari mínim interprofessional. El vicepresident de la cambra, Jaume Fàbrega, va advertir que això pot «desincentivar» les empreses, ja que aquestes assumeixen aquest import, i va lamentar que la Conselleria no els n'hagi informat abans.

Educació va donar a conèixer un paquet de mesures per impulsar la modalitat dual d'FP a partir del curs vinent, entre les quals hi ha igualar les beques –d'aproximadament 500 €– amb el salari mínim, que, des d'aquest gener, és de 900 euros. Segons la Conselleria, l'objectiu és «aconseguir que més empreses optin pel contracte en formació», de manera que representin el 40% i no el 10% actual.

Una altra novetat rellevant és que els estudiants faran més hores de pràctiques tant a les empreses –amb 1.000 hores ampliables a 1.300, en lloc de les 900 com a màxim que fan ara– com als centres de treball –on passaran de 300 o 400 a 500 ampliables a 600.

El representant de la Cambra de Comerç de Girona va apuntar que es tracta de joves que «aprenen a l'empresa i no estan en condicions de produir com un treballador, perquè estan en formació». Jaume Fàbrega va expressar el temor que un canvi com aquest provoqui «un efecte contrari» al que va motivar la implantació de la formació professional dual. «Fa por que un canvi tan sobtat desincentivi les empreses, perquè una cosa és una beca salari i una altra el salari mínim», va dir.

Fàbrega va remarcar que està d'acord en millorar aquesta modalitat d'FP, que va descriure com «un model d'èxit a preservar». Però va considerar que la «clau» està en aconseguir, «abans que res, que la facin més alumnes»; i en què «les empreses hi col·laborin, no pot ser que els costi més diners». Des del seu punt de vista, la prioritat és «estendre el model i vendre a les empreses els avantatges de l'FP dual», donant-los facilitats perquè «fan una inversió important en el contacte amb l'institut i en el seguiment de l'alumne». «L'empresa no incorpora un treballador nou, sinó un aprenent, algú en pràctiques», va recordar.