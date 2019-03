Joan Bagué: «Jami Matamala contribuirà a reforçar la candidatura al Senat»

El fins ara senador Joan Bagué va lloar ahir la figura de Jami Matamala com a nou candidat de JxCat al Senat i va explicar que ell mateix havia presentat la proposta al Consell Nacional del partit. Bagué, que havia anunciat la seva intenció de tornar-se a presentar com a candidat a la cambra alta, recorda que Matamala va ser un dels fundadors de Convergència Democràtica a Girona i creu que la seva presència reforçarà la candidatura, igual que ho fan la de l'exconseller Lluís Puig o la parella de Josep Rull, Meritxell Lluís, a la llista del Senat a Barcelona. Per aquest motiu, va explicar que no va dubtar a fer un pas enrere i anar de suplent de Matamala. El número 2 de la candidatura serà l'alcalde de Port de la Selva i president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, i el tercer lloc l'ocuparà una dona encara per determinar.

Bagué explica que va ser ell mateix qui va defensar davant del Consell Nacional la proposta de presentar Matamala com a cap de llista al Senat. Segons recorda, l'empresari gironí ha tingut una sòlida trajectòria amb CDC a la demarcació, ja que va ser «un dels primers gironins amb carnet de CDC», partit al qual va entrar a militar l'any 1977. A més, també va ser el president del comitè local del partit i regidor del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Girona entre 1987 i 1995. Precisament, Bagué va ser regidor del mateix grup municipal entre 1995 i 2007. El fins ara senador, doncs, considera que la figura de Matamala contribuirà a reforçar la candidatura de JxCat al Senat.

En els darrers mesos, Jami Matamala ha guanyat visibilitat mediàtica per haver-se convertit en la mà dreta de Carles Puigdemont a Brussel·les. D'aquesta manera, l'expresident ha col·locat dues persones de màxima confiança al capdavant de la llista al Senat (Matamala) i al Congrés (el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas).